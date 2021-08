Rappel de près de 60 000 livres de poulet congelé vendu chez Aldi et dans d’autres magasins

Plusieurs produits de poulet congelés vendus chez Aldi et dans d’autres magasins font l’objet d’un rappel en raison d’une possible contamination par la salmonelle.

Lundi, le service de sécurité et d’inspection des aliments de l’USDA a publié une annonce indiquant que Serenade Foods, basée dans l’Indiana, rappelle « environ 59 251 livres de produits de poulet farcis congelés, crus, panés et pré-bruns » qui pourraient être contaminés par de la salmonelle.. Le rappel nomme cinq articles sous trois marques différentes : Dutch Farms, Milford Valley et la marque Kirkwood d’Aldi.

L’USDA avait précédemment émis une alerte de santé publique le 2 juin 2021 concernant ces produits.

Les articles rappelés ont été produits les 24 février 2021 et 25 février 2021 et portent le numéro d’établissement « P-2375 » à l’intérieur de la marque d’inspection de l’USDA. Ces articles ont été expédiés à des distributeurs dans tout le pays et comprennent :

Emballages de 5 oz emballés individuellement dans du plastique de « Poulet hollandais avec brocoli et fromage » avec le code de lot BR 1055 et une date de péremption du 24 février 2023

Emballages de 5 oz emballés individuellement dans du plastique de « Poulet de la vallée de Milford avec brocoli et fromage » avec le code de lot BR 1055 et une date de péremption du 24 février 2023

Boîte de 10 onces de deux emballages individuellement emballés dans du plastique de « Milford Valley Chicken Cordon Bleu » avec le code de lot CB 1055 et une date de péremption du 24 février 2023

Emballages de 5 oz emballés individuellement dans du plastique de « Poulet, brocoli et fromage farcis crus Kirkwood » avec le code de lot BR 1055 et une date de péremption du 24 février 2023

Emballages individuels de 5 oz de « Kirkwood Raw Stuffed Chicken Cordon Bleu » avec le code de lot CB 1056 et la date de péremption du 25 février 2023

Les responsables ont déclaré qu’ils enquêtaient sur un total de 28 cas de salmonelles dans huit États différents depuis fin février, probablement liés au poulet rappelé.

« Des emballages intacts non ouverts de poulet cru, congelé et pané farci de brocoli et de fromage ont été collectés au domicile d’une personne malade et testés positifs pour la souche épidémique de Salmonelle Enteritidis », indique l’annonce.

Les responsables ont déclaré qu’une certaine confusion provenait probablement du fait que les produits semblent prêts à être consommés, mais qu’ils sont en fait crus et doivent être cuits au four avant d’être consommés.

L’enquête de l’USDA a révélé que certains des consommateurs malades ont déclaré qu’ils n’avaient pas suivi les instructions de cuisson sur l’emballage, choisissant plutôt de cuire le poulet pané au micro-ondes ou de le faire cuire dans une friteuse à air. D’autres ont signalé une cuisson insuffisante du produit ou ne pas avoir vérifié que la température interne atteignait les 165 degrés recommandés.

Selon les autorités, la consommation d’aliments contaminés par la salmonelle peut provoquer la salmonellose, l’une des maladies bactériennes d’origine alimentaire les plus courantes.

« Les symptômes les plus courants de la salmonellose sont la diarrhée, les crampes abdominales et la fièvre dans les 12 à 72 heures suivant la consommation du produit contaminé », indique le communiqué. Alors que la plupart des gens se rétablissent sans traitement, certaines personnes peuvent avoir une diarrhée si grave qu’elles doivent être hospitalisées. Les personnes âgées, les nourrissons et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus susceptibles de présenter des symptômes graves.

Les clients peuvent voir les étiquettes de produits des articles ici. Si vous avez l’un des produits sur la liste, les responsables disent que vous devriez les jeter ou les rapporter au magasin où vous les avez achetés à l’origine.