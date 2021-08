Rappel de crevettes congelées vendues dans tout le pays en raison d’une possible contamination par la salmonelle

Un rappel de produits de crevettes surgelés qui a été publié il y a près de deux mois est étendu pour inclure davantage de sacs de crevettes surgelées qui ont été vendus à l’échelle nationale dans des chaînes de supermarchés telles que Food Lion, Hannaford et Meijer.

La Food and Drug Administration a publié l’annonce d’Avanti Frozen Foods Pvt. Ltd vendredi, qui a déclaré en partie que la société « étend volontairement un rappel préalable émis le 25 juin 2021 pour inclure certains envois de différentes tailles de crevettes congelées cuites, décortiquées, déveinées (dont certaines emballées avec de la sauce cocktail) vendues dans divers unités, car il a le potentiel d’être contaminé par Salmonella. »

L’un des produits de crevettes surgelés rappelés comprend ce sac de 16 onces de crevettes cuites surgelées de Meijer. meijer.com

La salmonelle est une bactérie qui peut poser de graves problèmes de santé et provoquer une intoxication alimentaire et d’autres maladies chez les humains et les animaux. Selon la FDA, les symptômes d’une infection à salmonelles peuvent inclure des douleurs abdominales, de la diarrhée, de la fièvre, des nausées et des vomissements. Dans de rares cas, les infections à salmonelles peuvent également entraîner des maladies graves, telles que l’arthrite, l’endocardite (inflammation du cœur) ou les anévrismes (infections des artères).

Bien que de nombreuses personnes atteintes d’infections à salmonelles puissent se rétablir en une semaine, toute personne présentant des symptômes graves devrait consulter un médecin, car la propagation bactérienne peut être mortelle. Les personnes les plus à risque d’infections à salmonelles plus graves sont les jeunes enfants de moins de 5 ans, les personnes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées.

Le rappel de juin des produits de crevettes congelés couvrait initialement les produits vendus entre fin décembre 2020 et fin février de cette année, mais l’extension du rappel couvre désormais les produits vendus entre novembre dernier et mai de cette année. L’annonce indiquait que le rappel élargi avait été publié « par mesure de précaution » et que le dernier développement avait été « entrepris à la suite de discussions avec la FDA et le CDC et reflétait l’engagement d’Avanti envers la santé et la sécurité publiques ».

En rapport

Les marques de crevettes surgelées concernées par le rappel de juin comprenaient celles vendues sous les noms de 365, Censea, Chicken of the Sea, COS, Hannaford, Honest Catch, Meijer, Open Acres, Waterfront Bistro. L’extension du rappel d’août comprend les produits de crevettes congelés vendus sous les noms d’Ahold, Big River, First Street, Food Lion, Harbour Banks, HOS, Nature’s Promise, Sandbar, Sea Cove et Wellsley Farms.

La dernière extension du rappel concerne les produits vendus dans une variété de sacs et de plateaux allant des sachets de 10 onces aux plateaux de 40 onces. Tous les produits concernés sont des crevettes congelées qui ont été décortiquées, déveinées et cuites, certaines comprenant des queues de crevettes tandis que d’autres ont été retirées. Le rappel concerne les produits dont les dates de péremption sont comprises entre 2022 et 2023.

Selon l’annonce d’Avanti, il y a eu neuf rapports de maladie liés aux produits de crevettes congelés et « la société a pris plusieurs mesures et initiatives préventives pour éliminer le potentiel de contaminations futures ». Il est conseillé aux clients de vérifier leurs congélateurs pour les produits concernés avec des codes correspondants sur la page d’annonce et de ne pas manger de produits de crevettes congelés rappelés. Les clients peuvent également retourner tous les sacs ou plateaux rappelés au magasin où le produit a été acheté.

Cet été, plusieurs produits alimentaires ont été rappelés en raison de problèmes de salmonelle. Plus tôt cette semaine, près de 60 000 livres de produits de poulet congelés ont été rappelés et fin juillet, quatre produits d’assaisonnement différents de McCormick ont ​​été rappelés après que des tests ont révélé une contamination potentielle par la salmonelle.

Hannaford et Meijer ont tous deux répertorié certains des produits de crevettes congelés, y compris des anneaux de crevettes congelés, vendus dans leurs magasins qui ont été rappelés et la liste complète des produits rappelés peut être consultée sur le site Web de la FDA.