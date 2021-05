Rappel: c’est votre dernière chance de saisir les jeux PS Plus de mai 2021

Si vous avez ralenti et n’avez pas utilisé les jeux PlayStation Plus pour le mois de mai 2021, vous feriez mieux de passer à autre chose. Ils seront remplacés demain par la programmation du mois suivant, ce qui signifie que vous n’aurez plus accès aux versions gratuites de Wreckfest sur PS5 ainsi qu’aux éditions PS4 de Battlefield V et Stranded Deep. Même si vous ne possédez pas encore de PS5, vous pouvez toujours réclamer Wreckfest via la boutique en ligne et l’avoir prêt à être utilisé chaque fois que vous décidez de mettre à niveau.

Pour rappel, les titres PS Plus de ce mois-ci seront remplacés par Operation: Tango sur PS5, et Star Wars: Squadrons et Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Ce dernier restera en fait sur le service pendant deux mois au lieu de l’habituel, il n’apparaîtra donc pas dans la version du mois prochain de cet article. Soigné!

Cet article a-t-il servi de rappel rapide pour utiliser les jeux PS Plus les plus importants? Merci dans les commentaires ci-dessous.