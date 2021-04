Rappel: c’est votre dernière chance de saisir ces jeux PS4 gratuits avec Play at Home

Le programme Play at Home de Sony a permis à la société de fournir aux propriétaires de PlayStation une sélection de jeux entièrement gratuits. Pendant les conditions de verrouillage au cours de la dernière année environ, c’est une initiative qui a permis aux gens de profiter d’une poignée de titres PS4 et PSVR, sans aucune condition – vous n’avez même pas besoin d’un abonnement PS Plus pour les réclamer. Cependant, les jeux ne sont gratuits que temporairement; très bientôt, la plupart d’entre eux reviendront à leurs prix habituels.

Alors, quels jeux quittent Play at Home et quand exactement cesseront-ils d’être gratuits? Eh bien, en bref, le 22 avril 2021 est votre date limite. Après cette date, neuf des jeux du service reviendront à leurs étiquettes de prix habituelles sur le PS Store.

Voici les jeux concernés:

Ces jeux ne seront plus gratuits dans le cadre de l’initiative Play at Home après les dates et heures suivantes:

Jeudi 22 avril 2021 – 20h00 PDT / 23h00 EDT

Vendredi 23 avril 2021 – 4AM BST / 5AM CEST

De plus, l’offre Funimation / Wakanim, qui offre aux utilisateurs une période d’essai prolongée des services de streaming d’anime, prend également fin le 22 avril à 23 h 59 PDT.

Si vous souhaitez réclamer l’un de ces jeux ou services, vous avez entre maintenant et les délais susmentionnés pour le faire.

Heureusement, cela ne signifie pas que le programme Play at Home est terminé. Cette semaine encore, Horizon Zero Dawn est venu à l’initiative, et est maintenant disponible gratuitement (également pour une durée limitée). En outre, Sony a confirmé que d’autres seront bientôt disponibles sur Play at Home. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de ce qui se passe là-bas.

À quels jeux jouez-vous avec le programme Play at Home? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.