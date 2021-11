Rappel : c’est aujourd’hui votre dernière chance d’obtenir les jeux PS Plus d’octobre 2021

Abonnez-vous à Push Square sur

Si vous vous êtes relâché et que vous n’avez pas encore utilisé la gamme de ce mois-ci PlayStation Plus titres, vous voudrez peut-être commencer le plus tôt possible. Aujourd’hui est le dernier jour pour réclamer les jeux PS5 et PS4 gratuits d’octobre 2021 dans le cadre de PS Plus; ceux-ci étant Hell Let Loose sur PS5, et Mortal Kombat X et PGA Tour 2K21 sur PS4. Même si vous ne possédez pas encore de console PS5, vous pouvez toujours récupérer Hell Let Loose via la boutique en ligne. Le jeu sera alors prêt pour vous une fois que vous aurez mis à niveau avec toute autre version PS5 native.

Les remplacer demain est une sélection exceptionnelle de six titres PS5 et PS4. Elles sont:

Les trois jeux PSVR seront disponibles jusqu'au 3 janvier 2022, ils n'apparaîtront donc pas dans la version du mois prochain de cet article.