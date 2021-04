Rappel: Aujourd’hui est votre dernière chance d’obtenir les jeux PS Plus de mars 2021 pour PS5, PS4

Mec, mars a été un bon mois pour PlayStation Plus. Les membres pouvaient télécharger l’intrigant casse-tête PS5 Maquette, le jeu de tir Souls-esque Remnant: From the Ashes, le jeu d’action PSVR Farpoint et, bien sûr, Final Fantasy VII Remake. De plus, Destruction AllStars est disponible gratuitement sur PS Plus depuis maintenant deux mois. Cependant, avril est là, et tout change pour les jeux mensuels.

Aujourd’hui, c’est votre dernière chance d’ajouter les jeux susmentionnés à votre bibliothèque avant qu’ils ne soient remplacés par la gamme PS Plus d’avril 2021. Au cas où vous ne le sauriez pas, ces titres incluent Days Gone et Zombie Army 4: Dead War sur PS4, et Oddworld: Soulstorm sur PS5, qui est le dernier jeu à être lancé dans le cadre de PS Plus. C’est une autre sélection solide, et ils seront disponibles à partir de demain.

Avez-vous téléchargé les jeux PS Plus de mars? Laquelle de la gamme d’avril allez-vous démarrer en premier? Combattez les morts-vivants dans la section commentaires ci-dessous.