Vite! GOG offre le premier Serious Sam

La boutique virtuelle CD Projekt Red a habitué la communauté PC aux cadeaux qu’elle offre régulièrement. Nous avons récemment pu mettre la main sur Édition améliorée The Witcher sans payer un centime et maintenant nous pouvons faire de même avec Serious Sam: la première rencontre dans le cadre de la remise appelée Vente de récolte qui comprend également 1500 jeux proposés.

Obtenir cette copie gratuite du premier épisode de la saga Serious Sam n’est pas compliqué, connectez-vous simplement à votre compte GOG et cliquez sur le bouton bannière, le jeu sera ajouté à votre bibliothèque. Si vous n’avez pas de compte là-bas, en créer un ne coûte pas non plus un centime.

Le prochain épisode de Serious Sam se rapproche de plus en plus

Ce 24 septembre lancera le Serious Sam 4 Planet Badass (pour l’instant exclusivement) pour PC et Google Stadia bien que selon le studio de développement, Croteam, le jeu sera également publié sur Xbox One et PS4 bien qu’il n’y ait toujours pas de date exacte pour ce lancement.

Serious Sam 4 sera chronologiquement en avance sur Serious Sam 3: BFE, et nous placera au milieu d’une planète assiégée par les forces de Mental qui sont dispersées à travers le monde. Le dernier stand est l’appel Force de défense de la Terre Dirigé par le toujours audacieux Sam “Serious” Stone et son équipe de durs. Pendant que vous attendez la quatrième tranche, vous pouvez vous divertir avec la première partie et, mieux encore, entièrement gratuite.