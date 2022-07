Raphael Saadiq de Luke Cage nommé producteur exécutif de musique sur Moon Girl et Devil Dinosaur

Raphael Saadiq, trois fois lauréat d’un Grammy Award, a été nommé producteur exécutif de musique pour La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvella série animée très attendue qui suit la super-génie de 13 ans Lunella Lafayette (alias Moon Girl) et son T-Rex de 10 tonnes, Devil Dinosaur, alors qu’ils protègent le Lower East Side de New York du danger.

Saadiq, qui est multi-instrumentiste, chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques, est devenu célèbre en tant que membre du groupe soul/R&B multi-platine Tony ! Toni ! Ton! En outre, il a produit des chansons pour des artistes tels qu’Erykah Badu, Stevie Wonder, TLC, Mary J. Blige et d’autres. Le multi-trait d’union est également apparu précédemment à l’écran avec Fille de la lune guest star Jennifer Hudson dans Nativité noireainsi que sur la série télévisée Marvel Luc Cage, où il a interprété ses chansons « Good Man » et « Angel » au club appartenant à Cottonmouth, Harlem’s Paradise. Tout au long de sa longue carrière, Saadiq a été nominé près de 20 fois pour les prix les plus convoités de l’industrie du divertissement, dont un Oscar, deux Golden Globes et 15 Grammy Awards.

Selon le panel du San Diego Comic-Con 2022, Saadiq a rejoint l’équipe de Lune Fille et Diable Dinosaure après que le producteur exécutif Steve Loter, qui assistait à l’une des signatures de disques de Saadiq chez Amoeba Music, ait donné à la légende de la musique un discours de 30 secondes sur la série. Séduit par le pitch de Loter, Saadiq s’est engagé comme producteur exécutif de musique pour La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvelsur lequel il dirigera l’écriture et la trame musicale qui reflètent les nombreuses cultures et communautés de New York (hip-hop, pop, R&B, jazz, jamaïcain, funk, latino, etc.).

Saadiq a déclaré dans le communiqué de presse: « Je suis fier de travailler avec Disney Branded Television sur cette nouvelle série révolutionnaire mettant en vedette une super-héroïne afro-américaine de Marvel, qui est intelligente, drôle, compatissante et une leader née. J’ai hâte d’aider le l’équipe créative donne vie au spectacle à travers la musique. »

Les épisodes de Moon Girl ressembleront à un « clip vidéo »

Disney

Le panel SDCC 2022 a également révélé que Lunella doit écouter quelques jams musicaux afin de se préparer au combat, donc chaque épisode de Lune Fille et Diable Dinosaure vous sentirez avoir une sensation de vidéo musicale. Compte tenu de l’incroyable talent musical apparaissant en tant que stars invitées dans la série, comme Jennifer Hudson, Method Man et Daveed Diggs, il n’est pas surprenant que la série ait une forte composante musicale.

De plus, Moon Girl n’est pas seulement un super-génie avec un Dino, elle a aussi une passion pour la musique – et c’est une passion qu’elle partage avec le doubleur jouant Lunella, Diamond White. À huit ans, White décroche un rôle dans la comédie musicale de tournée nationale d’Oprah Winfrey La couleur violette. Le premier amour de White est la musique, et elle a auditionné pour Le facteur X en 2012, se classant dans le top cinq, date à laquelle sa carrière d’actrice, de voix off et de chanteuse a vraiment décollé. Depuis lors, les crédits télévisés du joueur de 23 ans incluent des rôles récurrents dans Chers Blancs, Fraîchement débarqué du bateau, noirâtreet comme Lala dans la dernière saison de Empire. Plus récemment, en 2020, White a rejoint le casting de Amour, Gloire et Beauté comme Paris Buckingham.

Basé sur les bandes dessinées à succès de Marvel du même nom, la série Disney Branded Television La fille de la lune et le dinosaure du diable de Marvel devrait être diffusé en 2023 sur Disney Channel et Disney+. Apprenez-en plus sur Saadiq et sa musique pour la série Disney ci-dessous :