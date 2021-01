«Rap Up 2020» d’oncle Murda devient personnel

Oncle Murda est de retour avec un résumé de 2020. Intitulé «Rap Up 2020», le morceau s’éloigne de sa routine habituelle. Dans le passé, l’oncle Murda a dressé une liste de tous les événements qui ont eu lieu au cours de l’année. Dans une année comme 2020, où les commentaires sociaux des célébrités et des médias étaient à un niveau record, Murda a décidé d’emprunter une voie différente.

« Rap Up 2020 » trouve Oncle Murda rappant sur sa propre année et sur les choses qu’il a vécues personnellement. Il se souvient même un peu. Les choses deviennent profondes alors qu’il aborde la famille, le COVID-19, les affaires qui ont mal tourné, etc. L’instrument est composé d’une chanteuse magnifiquement échantillonnée sur de belles touches de piano. Le doux chant du chant donne aux paroles un coup de fouet supplémentaire.

Paroles de citations

À ce moment-là de ma vie, mon attitude était de « tout baiser »

Les rues m’ont proposé, j’ai accepté l’alliance

Ces tous les faits, ce ne sont pas des mensonges

C’est de retour lorsque les trois meilleurs MC sortis étaient Biggie, Jay-Z et Nas