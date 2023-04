"Rap DK" Le compositeur déçu par le manque de crédit dans le film Super Mario Bros.

Les fans de tous âges ont été excités pour Le Film Super Mario Bros., maintenant en salles, et sont prêts à voir leurs personnages Nintendo préférés. Non seulement Mario affronte son méchant classique, Bowser, mais aussi son rival encore plus âgé, Donkey Kong ! Mais malheureusement, le film a oublié de créditer le compositeur de la chanson thème emblématique de DK, « The DK Rap », lorsqu’ils l’ont utilisée dans le film. Grant Kirkhope, ce même compositeur, s’est adressé à Twitter pour exprimer sa déception.





YouTuber Lady Emily a partagé la confirmation du manque de crédit. Plutôt que de créditer les auteurs de la chanson, le texte se lit simplement « DK RAP, From Donkey Kong 64 ».

Qu’est-ce que le rap DK ?

âne kong 64

« The DK Rap » est devenu synonyme de Donkey Kong lorsqu’il a été composé pour le titre de 1999, « Donkey Kong 64 ». Grant Kirkhope avait déjà travaillé avec Rare et composé des bandes sonores pour des jeux classiques tels que « GoldenEye007 » et « Banjo-Kazooie ». À l’époque, les voix off étaient fournies par les membres du personnel, et Donkey Kong n’était pas différent, Kirkhope a fourni la voix de Donkey Kong lui-même dans le jeu. La chanson elle-même était initialement conçue comme une blague entre les développeurs. Dans une interview avec Nintendo Nation en 2012, Kirkhope attribue l’idée initiale à l’auteur-compositeur George Andreas.

« Alors j’ai dit ‘ok regarde, essayons de faire un DK Rap, ce serait assez drôle.’ Alors il écrivait les paroles et j’écrivais la mélodie et les accompagnements. Je viens de lancer une boucle de batterie, j’ai joué un peu avec, et lui et Chris Sutherland étaient les rappeurs. Le refrain était en quelque sorte une bande de beautés du personnel de Rare – je pense que c’était Gregg Mayles, Steve Mayles, Ed Bryan et Chris Peil qui ont fait le ‘DK! Donkey Kong!’ Un peu dans le refrain. Je me suis juste assis et j’ai tout enregistré.

La chanson a été utilisée comme moyen de présenter les personnages jouables du jeu. Les joueurs devaient basculer entre les personnages afin d’accéder à des zones uniques et de résoudre des énigmes spécifiques. Vous pouvez le voir ci-dessous dans toute sa beauté.

Selon Kirkhope, le processus était une joie de travailler. Il n’a jamais été conçu pour être pris comme un rap sérieux. Mais malheureusement, les joueurs ne l’ont pas vu comme tel. Kirkhope dit que c’était la première fois que l’un de ses travaux recevait une mauvaise réponse du public. Détails de Kirkhope sur la réponse avec Gamesrader.com.

« Je pensais que tout le monde comprendrait la blague, mais personne ne l’a fait », a déclaré Kirkhope. « C’était la première fois que quelqu’un écrivait quelque chose de négatif sur ma musique. J’avais eu de la chance jusque-là – les gens aimaient mes morceaux la plupart du temps – et c’était censé être une blague sur des singes qui rappaient sur des bananes et des raisins, alors je me suis sentie un peu malmenée. »

Au fil des années, la critique du « DK Rap » s’est adoucie. Les joueurs plus âgés regardent maintenant la chanson avec un peu plus d’affection. La chanson a survécu sur Internet en tant que mème, utilisée dans de nombreuses parodies.

Le rap DK va au cinéma

Images universelles

Alors que Nintendo et Illumination ont commencé à exciter le public pour le Film Super Mario Bros., les fans de Donkey Kong étaient ravis de voir une arène entière de Kong dans la première bande-annonce. Non seulement cela, mais avec une sorte de roi ayant une ressemblance frappante avec Kranky Kong ! Est-ce que cela confirmerait l’apparition de l’équipe DK ? Fin mars, Seth Rogen, qui joue le tristement célèbre Kong dans le film, a publié sa propre réaction au « DK Rap! » Kirkhope était aux anges !

Pour une chanson aussi tristement célèbre, être tombée et avoir grimpé dans le cœur de beaucoup, c’est tout simplement impressionnant. Mais malheureusement, les noms derrière ne figurent pas dans le film. Les fans et les adeptes de Kirkhope se sont tournés vers Twitter, appelant Illumination et Nintendo à donner le crédit approprié. Pour l’instant, il n’y a pas encore eu de réponses.