« Rant Rapper Jin » a fait un retour après que BTS l’ait conduit à des bananes

S’ils ne sont pas bruyants et chaotiques sont-ils toujours BTS?

MC Jin a un niveau de patience dont la plupart d’entre nous ne peuvent que rêver, mais il ne peut en supporter que trop!

Dans l’épisode 1 de Les originaux MapleStory | MapleStory X BTS, RM a raconté l’histoire derrière son nom de scène «Runch Randa», Jimin a révélé comment il a perdu un ami et Jin a failli perdre la raison.

Pour un jeu de devinettes, Jin a tiré des objets de MapleStory et tout le monde devait les deviner. Comme d’habitude, cela a fait ressortir le côté compétitif de BTS. Ils criaient l’un sur l’autre, devenant de plus en plus fort à chaque seconde.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Quand J-Hope m’a dit, « Dites-nous ce que nous sommes censés deviner, » La patience de Jin a commencé à glisser.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Juste comme il se plaignait de ses membres «Buter», Jimin l’a encore fait!

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

«Pouvez-vous s’il vous plaît être silencieux!» Cria Jin, l’écrasant.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Quand Suga se plaignit du fait que Jin n’acceptait pas sa réponse, c’était la goutte d’eau. Il cassé.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

En un clin d’œil, MC Jin est devenu Rant Rapper Jin. Il a hurlé au sommet de ses poumons, grondant tellement ses membres qu’une veine a gonflé sur son cou!

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

C’est juste un autre jour dans la vie de BTS!