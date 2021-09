Randy Huggins, créateur de Black Mafia Family, a parlé de ses objectifs avec la série : « Les gens peuvent comprendre qui est Meech »

Famille mafieuse noire créé aujourd’hui, le 26 septembre, sur Starz Play et, exclusivement avec Spoiler, Randy Huggins a discuté du processus de création et de ses objectifs. Découvrez l’intégralité de l’interview !

Ce dimanche 26 septembre, Starz Play a ajouté à son catalogue Famille mafieuse noire. La série, créée par Randy Huggins, se compose d’une saison de huit épisodes dans lesquels sera racontée l’histoire complète et vraie des frères Demetrius et Terry Flenory, deux des plus importants trafiquants de drogue des États-Unis.

Après avoir remporté un vif succès, pendant des années, avec Esprits Criminels, Randy Huggins passe de l’autre côté de la loi pour raconter le parcours des promoteurs de Famille mafieuse noire. La production, qui bien qu’elle nécessite quelques licences créatives, est également en passe d’être l’un des grands paris de cette année. Et, pour cette raison, de Spoiler, nous avons parlé exclusivement avec le créateur de cette fureur.

Avec 50 Cent, Huggins s’est plongé dans une enquête ardue sur les Flenory, mais a également raconté son expérience de vie avec eux. « Je les connaissais parce que je viens de Detroit. Ce sont probablement les trois plus grandes légendes de Detroit. Quand 50 Cent m’a appelé pour faire ça, j’ai absolument dit oui», a-t-il commencé à expliquer en exclusivité avec Spoiler.

Mais ensuite, pour Randy, le oui définitif est venu lorsqu’il est entré en contact avec Demetrius Flenory et a trouvé, eh bien, la série qu’il voulait raconter. « Nous parlions et il y a quelque chose que j’ai commencé à penser et c’était combien de similitudes lui et moi avons. Il y a donc tellement de similitudes que nous avons commencé à remarquer et qui sont devenues la série que je voulais raconter» Étaient ses mots exacts.

Aussi, d’après ce que Huggins a raconté en exclusivité pour Spoiler, le soutien de Starz Play était essentiel pour pouvoir faire et raconter l’histoire des Flenorys. « Ils se sont engagés dans cette histoire dramatique. Alors ils m’ont donné l’opportunité de faire ce drama dans la ville où j’ai grandi», a déclaré le réalisateur. Mais, le plus simple pour lui était que son âge ne diffère pas beaucoup de celui de Meech Flenory et, par conséquent, « c’était très facile dans cet aspect”.

Famille mafieuse noire parvient à se connecter avec les téléspectateurs grâce aux grandes performances des acteurs principaux. La sensibilité, l’angoisse ou la tension de l’instant capturé transpercent l’écran et c’est un plus pour cette série qui a tout pour être une réussite. Randy Huggins a trouvé le moyen, au-delà de raconter une histoire de trafiquants de drogue, de montrer tous les points de vue, y compris la discrimination dont les accusés eux-mêmes ont été victimes.

En effet, dans son interview avec Spoiler, il a assuré : «Je suis vraiment excité parce que l’histoire d’origine de Detroit est racontée ici. Ainsi, les gens peuvent comprendre qui est le jeune Meech et le verront grandir, toutes les décisions qu’il a prises, son enfance, tous ces aspects qui ont très peu changé.”. Bien sûr, pour le moment, il n’y a pas de porte ouverte sur une deuxième saison, mais pour lui il y a encore beaucoup à raconter : « la série a de nombreuses parties qui peuvent venir. La vérité est que nous avons pu compter beaucoup. J’ai une vision pour raconter l’histoire dans tous ses sens, en prison, hors de prison et les réunir. J’ai beaucoup plus d’histoires à raconter, la vérité« , Colline.