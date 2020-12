Randy «Dreamocel» Sapoetra fait ses adieux à l’essor de l’e-sport après quatre ans

Randy «Dreamocel» Sapoetra quitte BOOM Esports après un travail de pratiquement quatre ans avec le Dota 2 groupe, la société a présenté aujourd’hui. C’est l’achèvement d’une connexion de quatre ans.

Dreamocel faisait partie de la gamme initiale saisie par BOOM Esports, après celle appelée BOOM ID, en janvier 2017. Son passage au sein de l’organisation a noté la toute première période de spécialiste de 22 ans avec un professionnel. Dota 2 groupe. Le choix des moyens de composants est venu grâce à une bonne compréhension, selon le communiqué de presse de la société.

#DOTA 2 Après 4 années mémorables, nous avons décidé aujourd’hui de nous séparer de Randy « Dreamocel » Sapoetra#HungryBeast https://t.co/C2a6GQ64kP – BOOM Esports (@boomesportsid) 5 décembre 2020

«Bien que cette décision soit amère, nous devons le faire pour réaliser nos rêves», a déclaré Garry Ongko Putera, PDG de BOOM Esports. «Je remercie vraiment Randy pour son dévouement et je me souviens toujours [him] en tant que meilleur joueur de l’histoire de BOOM. »

«Beaucoup de choses ont été prises en considération avant que je décide finalement de me séparer de BOOM», a déclaré Dreamocel. «J’ai plusieurs moments mémorables, qu’ils soient heureux ou tristes… jusqu’à ce que finalement nous réussissions lentement à nous élever sur la scène SEA et internationale.

BOOM fait partie des premiers Dota 2 groupes. Avec Dreamocel, la gamme s’est développée en tant que groupe de premier plan en Asie du Sud-Est, cambriolant le dota Pro Circuit se positionne cette année avec une quatrième place au Starladder ImbaTV Dota 2 Mineur en mars. Le groupe a également réussi dans la période hors ligne actuelle, déclarant un montant total de 4 argent sur différentes compétitions.

Bien que ce soit l’étape du pro de 22 ans sur la scène eSport, Dreamocel a déjà accompli pas mal de choses pour sa carrière. Depuis sa signature avec BOOM en janvier 2017, son équipe a remporté l’ESL SEA Championship 2020 et l’ESL Indonesia Championship Saison 1. Plus récemment, BOOM n’a pas non plus été loin de la première place. Dans DOTA Summit 13 Online: Asie du Sud-Est, Sapoetra et son équipe se sont classés 3e, alors qu’ils ont terminé deuxième sur plusieurs tournois dans la scène de niveau 2. Il s’agit notamment de la BTS Pro Series Saison 3: Asie du Sud-Est, ESL One Thailand 2020: Asie et ELS One Birmingham 2020: Asie du Sud-Est en ligne.

Dans le tweet officiel de l’organisation, ils ont écrit: «Après 4 années mémorables, nous avons décidé aujourd’hui de nous séparer de Randy« Dreamocel »Sapoetra.» Les fans sont attristés par la nouvelle et enthousiasmés par ce qui va suivre pour l’équipe et pour les professionnels.

La formation du groupe restant purement indonésienne tout au long de ses quatre ans, BOOM pourrait actuellement avoir un compatriote de célébrité supplémentaire prêt à s’inscrire à la bataille royale. Le joueur précédent Muhammad «inYourdreaM» Rizky, qui a rejoint la société et qui l’a quitté, pourrait être un facteur à considérer. Toujours parmi les pubstars les mieux classés d’Asie du Sud-Est, le mid laner a été lancé récemment par T1.