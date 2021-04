Randall Park, le favori de WandaVision, fera ses débuts en tant que réalisateur avec une adaptation des lacunes

Randall Park a éclaté en grand sur la sitcom ABC Fraîchement débarqué du bateau, mais les fans de Marvel l’aiment le plus en tant qu’agent James E. « Jimmy » Woo, qui a fait ses débuts dans Ant-Man et la guêpe avant de rentrer WandaVision plus tôt ce mois-ci. L’acteur est maintenant sur le point de faire ses débuts en tant que réalisateur. Et il le fera avec une adaptation du roman graphique acclamé d’Adrian Tomine Les lacunes.

Roadside Attractions et Imminent Collision feront équipe sur l’adaptation du long métrage du roman graphique acclamé d’Adrian Tomine Les lacunes. Parc Randall fera ses débuts en tant que réalisateur sur le drame comique, avec un scénario adapté par Tomine, qui est également producteur exécutif. Le studio indépendant Roadside Attractions produira en collaboration avec Park, Michael Golamco et Imminent Collision de Hieu Ho. Roadside, Imminent et Park ont ​​développé le projet avec Tomine et iront aux acheteurs dans les semaines à venir.

Considéré comme l’un des dessinateurs les plus talentueux de sa génération, Tomine est bien connu pour ses célèbres illustrations de couverture pour The New Yorker. Ses romans graphiques acclamés comprennent ses mémoires graphiques La solitude du dessinateur de longue distance, nommé livre de l’année par le New York Times, et le recueil de nouvelles graphiques de 2015 Killing & Dying, qui sert de base à la publication récente de Jacques Audiard. long métrage suivant, Les Olympiades.

Les lacunes suit un trio de jeunes citadins de la région de la baie – Ben Tanaka, Miko Hayashi et Alice Kim – alors qu’ils naviguent dans une gamme de relations interpersonnelles, traversant le pays à la recherche de la connexion idéale. Dans les cafés, les bars et les chambres à coucher, leurs histoires se heurtent et s’entremêlent avec une candeur nue et un humour aiguisé comme des rasoirs. Le roman graphique révolutionnaire est considéré comme une œuvre emblématique de la fiction américaine asiatique contemporaine et se présente comme un examen poignant et hilarant irrévérencieux de la politique raciale, des mœurs sexuelles et de la culture pop.

Park a fait une incursion dans la réalisation de la télévision, après avoir dirigé la finale de la série de Fraîchement débarqué du bateau, qui a mis fin à ses six saisons historiques sur ABC l’année dernière et dans laquelle il a joué le rôle du père bien-aimé «Louis Huang». Il a récemment joué le rôle de « Jimmy Woo » dans la série Marvel acclamée par la critique WandaVision sur Disney +. Du côté des longs métrages, Park a co-écrit, produit et joué dans la comédie romantique à succès Netflix Soyez toujours mon peut-être. A déclaré Randall Park à propos de son nouveau projet.

«Je suis un grand fan du travail d’Adrian, et je suis très heureux de faire équipe avec lui et Roadside Attractions sur cette version mise à jour et moderne des lacunes. Dans ces personnages, je vois des versions d’Américains d’origine asiatique dans ma propre vie – celles-là J’aime et ceux que je tolère en quelque sorte. «

Dit Adrian Tomine.

«Shortcomings est un livre qui me tient à cœur, et j’ai longtemps résisté à l’idée de toute adaptation qui ne correspondait pas au style et à l’esprit du matériau. Randall, Roadside Attractions et Imminent Collision m’ont immédiatement impressionné par leur passion, perspicacité et vision pour ce film. Ils ont été des partenaires inestimables dans le processus de traduction de Shortcomings à la fois à l’écran et à l’heure actuelle, et je suis honoré de faire partie de cette collaboration. «

Les coprésidents Howard Cohen et Eric d’Arbeloff, la vice-présidente principale Jennifer Berman et le directeur créatif Ryan Paine, qui ont introduit le projet dans l’entreprise, produisent pour les attractions en bordure de route. Hieu Ho, Michael Golamco et Randall Park produiront pour Imminent Collision. », A déclaré Jennifer Berman, vice-présidente principale de la route.

« Avec son adaptation de Shortcomings, Adrian a prouvé qu’il était non seulement un brillant dessinateur, mais aussi un scénariste talentueux. Lorsque Randall est venu nous voir avec la vision d’un véritable artiste pour raconter cette histoire de manière cinématographique, tout s’est mis en place. équipe créative stellaire pour aider à mettre à l’écran cette histoire hilarante et poignante.

Roadside Attractions est un incontournable du cinéma indépendant américain depuis la création de la société en 2003. Roadside Attractions est actuellement une société de production sur Lionsgate’s Chers Blancs série pour Netflix et prévoit de faire plus d’annonces de projets cinématographiques et télévisuels dans un proche avenir alors qu’il poursuit son expansion dans le développement et la production.

Imminent Collision a été fondée par les partenaires créatifs de longue date Hieu Ho, Michael Golamco et Randall Park. La société de production cinématographique et télévisuelle se consacre à la création d’histoires distinctes, universelles et humoristiques sur les Américains d’origine asiatique pour tous les publics. Imminent Collision a plusieurs projets de haut niveau en préparation, y compris des émissions dans le cadre de leur premier contrat télévisé avec 20th Television / Disney Television Studios. Tomine est représentée par UTA. Imminent Collision est représenté par UTA et Myman Greenspan. Park est en outre géré par Artists First. Roadside Attractions est représenté par Sheppard Mullin.

Sujets: lacunes