Randall Park et Sterling K. Brown s’unissent pour une nouvelle comédie d’action Amazon

Un film de comédie d’action sans titre en préparation chez Amazon Studios réunira les acteurs préférés des fans, Sterling K. Brown et Randall Park. Les deux acteurs seraient à bord pour jouer dans le projet et produiront via leurs bannières respectives, Indian Meadows et Imminent Collision. Alex Tse, qui a co-créé la série Hulu Wu-Tang : une saga américaine, a été utilisé pour écrire le scénario. Aucun réalisateur n’a encore été annoncé.

Le film sans titre est décrit comme une comédie d’action dans la veine de 48 heures., un film de flic de copain violent et vulgaire sorti en 1982 qui mettait en vedette Eddie Murphy et Nick Nolte. Dans le projet Amazon avec Brown et Park, l’histoire « est centrée sur deux meilleurs amis d’enfance éloignés, joués par Brown et Park, qui se retrouvent désormais de part et d’autre de la loi. Encadrés et en fuite, les deux doivent survivre chacun. d’autres assez longtemps pour blanchir leurs noms et arrêter une entreprise criminelle internationale.

Brown est peut-être mieux connu pour son rôle acclamé dans la série dramatique NBC C’est nous, une performance qui lui a valu une victoire aux Emmy Awards pour le meilleur acteur principal. Il a également remporté un Emmy d’acteur de soutien exceptionnel pour son rôle dans American Crime Story : The People contre OJ Simpson. Son travail sur grand écran comprend des rôles dans des films comme Maréchal, Panthère noire, Le prédateur, Vagues, et La section rythmique. Il devrait également apparaître dans le prochain biopic Augmenter en tant que concierge d’école devenu entraîneur de l’équipe de basket-ball Willie Davis.

Un autre nouveau rôle récemment repris par Sterling K. Brown fera équipe avec John Wick créateur Derek Kolstad. Il a été annoncé qu’Amazon Studios avait décroché les droits du terrain Bleu Coyote qui est écrit par Kolstad avec Brown dans le rôle principal. Hanelle M. Culpepper (Star Trek : Picard) fera ses débuts en tant que réalisatrice avec le film. Il suit Brown dans le rôle d’un homme ordinaire qui est « chassé par un syndicat criminel impitoyable pour sa mystérieuse cargaison, et doit maintenant naviguer sur le terrain dangereux de la Route 66 tout en libérant son ensemble de compétences mortelles dans un combat pour la survie ».

Pendant ce temps, Parc Randall est plus grand que jamais après son apparition remarquée en tant qu’agent du FBI Jimmy Woo dans la série Marvel WandaVision qui a fait sa première sur Disney + en janvier. À l’époque, de nombreux fans s’étaient mobilisés pour que le personnage obtienne sa propre série dérivée avec Kat Dennings dans le rôle de Darcy. L’acteur est également connu pour avoir joué dans la sitcom à succès ABC Fraîchement débarqué. L’acteur a également eu des rôles mémorables dans des émissions comme Veep et Le bureau avec des génériques de films récents dont L’artiste du désastre, Aquaman, Ant-Man et la Guêpe, et fille de vallée.

Avec Brown et Park, Hieu Ho et Michael Golamco d’Imminent Collision seront les producteurs de la comédie d’action sans titre. Danielle Reardon est également à bord en tant que productrice exécutive. Amazon n’a pas encore fixé de date de sortie et on ne sait pas quand le tournage doit commencer. Compte tenu du talent impliqué des deux côtés de la caméra, cela semble définitivement être un projet à découvrir par les fans de Brown et de Park. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Amazon Prime