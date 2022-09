Randall Park confirmé pour revenir en tant que Jimmy Woo dans Ant-Man 3

C’est officiel: Parc Randall reviendra en tant que Jimmy Woo dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Auparavant, Park a fait ses débuts en tant que personnage préféré des fans dans le L’homme fourmi suite Ant-Man et la Guêpesorti en salles en 2018. Plus récemment, il a repris le rôle dans le film de l’année dernière WandaVision. Cela semblait être une question de temps avant que nous revoyions l’agent Woo, et bien qu’une apparition dans Ant-Man 3 semblait probable, cela n’avait pas été officiellement confirmé.





Lors du panel Marvel Studios à Disney’s D23 Expo, il a été confirmé que Park sera effectivement de retour Quantumanie. L’an dernier, l’acteur avait jeté un doute sur son retour, déclarant En plus à l’époque qui n’avait pas encore « reçu l’appel » pour faire une apparition. Le personnage a connu un regain de popularité à son retour en WandaVision qui avait des fans appelant les deux à obtenir le leur Fichiers X série dérivée de style.

« Je pense qu’il reviendra à un moment donné, mais je ne peux pas le garantir », a déclaré Park à propos du retour de Woo en octobre 2021. « Ce serait génial [to do a spinoff series]. J’adore jouer le personnage. J’aime le fait qu’il soit une personne si douce. Je pense que le monde a besoin de plus de cela. »

Park s’est occupé entre-temps, car il devrait également apparaître dans les prochains films Aquaman et le royaume perdu et errants. L’acteur joue également dans la prochaine sitcom de Netflix Superproduction qui se déroule dans l’emplacement final de Blockbuster Video qui est toujours en activité aux États-Unis. Pendant ce temps, la voix de Park peut également être entendue dans la prochaine série animée HBO Max Gremlins : Les Secrets du Mogwai.





Ant-Man and the Wasp: Quantumania lance la phase 5 du MCU

Le casting de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania comprend également Paul Rudd comme Scott Lang, Evangeline Lilly comme Hope van Dyne, Michael Douglas comme Hank Pym, Michelle Pfeiffer comme Janet van Dyne, Kathryn Newton comme Cassie Lang et Jonathan Majoras comme Kang le Conquérant. Bill Murray fait également ses débuts cinématographiques Marvel dans le film dans un rôle non divulgué.

Peyton Reed réalise le film en utilisant un scénario de Jeff Loveness. Reed a précédemment taquiné, via Accéder, que le film changera à jamais le cours du MCU. Il reste à voir comment cela se produit, mais le cinéaste a qualifié le processus de « vraiment excitant ».

« Le lancement de la phase 5 est vraiment excitant pour nous, car nous sommes le L’homme fourmi films », a-t-il dit. « C’est notre troisième film. C’est cette trilogie maintenant. Mais des choses se produisent dans ce film qui vont changer définitivement l’univers cinématographique Marvel. Et c’est amusant pour nous que Scott Lang soit au centre de ce changement.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sortira dans les salles de cinéma le 17 février 2023.