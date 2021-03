Randall Park avait oublié son camée dans ‘The Office’

Lorsque « WandaVision » était au milieu de sa diffusion, la série a réussi à montrer au public un récit qui s’étendait au-delà du monde idyllique créé par Wanda pour nous présenter ce qui se passait en dehors de Westview. En plus de rencontrer le caractère de Monica, nous avons vu le retour de deux chouchous de la franchise.

Alors que les fans étaient à nouveau captivés par Kat Dennings et son interprétation comme Darcy Lewis, l’agent de la FBI Jimmy Woo, qui a fait ses débuts dans le film sorti en 2018 « Ant-Man et la guêpe« , A de nouveau été joué par l’acteur d’origine asiatique Randall Park.

En plus d’avoir une vaste expérience en tant qu’acteur de soutien, se garer Il a été réalisateur et scénariste pour diverses productions télévisuelles. Cependant, les fans de la série comique « Le bureau« Je me souviendrai de lui pour avoir fait partie de l’une des blagues les plus élaborées Jim J’ai fait pour Dwight pendant son temps de travail pour Dunder Mifflin.

Jim profiter d’un jour de congé pour un examen dentaire, ce qui donnerait l’occasion de Pam Mènera à Steve, un ami du couple, pour se faire passer pour lui. Le terme « Asian Jim » deviendrait populaire après Dwight, perplexe, j’ai dit « Vous n’êtes pas Jim, Jim n’est pas asiatique. »

Lors d’une récente interview sur l’émission Conan O’Brien, se garer note qu’avec le temps, il aurait été complètement oublié en raison de la brièveté de son apparence. Fait intéressant, cette petite apparition de l’acteur deviendrait une tendance TIC Tac, où les utilisateurs de la plate-forme maintiennent une tendance presque quotidienne dans laquelle ils partagent certains de leurs travaux plus anciens.

«J’ai passé environ une heure et je me suis dit: ‘C’était vraiment amusant’, puis j’ai complètement oublié. Plusieurs années plus tard, je marche dans la rue et une voiture passe avec un gars qui me crie «Asian Jim!

L’acteur en viendrait à considérer le geste de cette personne comme une sorte d’insulte raciale dont il n’a peut-être pas conscience de son existence. « Je pensais que c’était un crime haineux parce que j’avais oublié mon apparition dans ‘Le bureau». Les gens venaient vers moi et me disaient «comment vas-tu, Jim asiatique? et je répondais «Va en enfer» ».

se garer a été complètement excité de montrer une autre facette de son personnage, l’agent Courtiser, dans la série de Disney +. Il devrait reprendre son rôle dans la bande de « Ant-Man et la guêpe: Quantumania».