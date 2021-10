Randall Park a de grands espoirs de revenir au MCU

Le MCU ne cesse de grandir et son arrivée sur les plateformes de streaming nous offre de nouvelles possibilités narratives pour certains de ses personnages secondaires. Juste cette semaine, il a été confirmé que Kathryn Hahn reviendra avec son propre spin-off centré sur Agatha Harkness, l’un des personnages les plus populaires de « WandaVision », à partir duquel Elizabeth Olsen reviendra dans son rôle de Wanda Maximoff dans « Doctor Strange dans le multivers de la folie ».

Bien qu’il n’y ait toujours aucun signe clair sur l’avenir de Paul Bettany et de sa performance en tant que Vision, Teyonah Parris a été établie en tant que membre principal de « The Marvels », un film dans lequel Monica Rambeau rejoindra Captain Marvel et Kamala Khan, qui a bientôt sa propre série sur DISney +. Mais il y a un personnage qui a hâte de revenir dans la franchise.

Randall Park, qui a fait ses débuts dans le MCU avec la brève apparition de l’agent du FBI Jimmy Woo dans « Ant-Man and the Wasp », a fait son retour triomphal dans la série « WandaVision », jouant un rôle important dans les événements qui se produisent à l’extérieur. de l’Hex, et il semble que l’acteur soit totalement ouvert à la possibilité de son retour dans le MCU.

« Ce serait génial. J’adore jouer le personnage. J’aime le fait qu’elle soit une personne si douce. Je pense que le monde a besoin de plus de cela », a déclaré Park lors d’une récente conversation avec ABC 7 New York. Ce n’est pas la première fois que l’acteur exprime sa fascination pour son personnage dans Marvel, même s’il aurait déjà partagé comment il s’est impliqué dans la production de « WandaVision ».

Lors d’un entretien avec BUILD Series, Randall Park assure qu’il a eu une réunion avec certains dirigeants de Marvel, au cours de laquelle seul un entretien général a été abordé dans lequel il a réitéré son désir de réinterpréter le personnage s’il y avait une opportunité de le faire.

Park a révélé qu’une semaine après la réunion, les dirigeants de Marvel l’ont rappelé, cette fois pour lui parler un peu de la nouvelle émission qu’ils développaient, qui s’est avérée être « WandaVision ». Depuis la première de la série, les fans ont exprimé leur désir de voir Park dans un spin off avec Darcy Lewis, un personnage interprété par Kat Dennings, une idée qui semble plaire à l’actrice.