Rampez votre cuisine: comment utiliser ces oignons sauvages en 3 recettes

La manie des rampes, également connue sous le nom de saison des rampes, est une période brève mais glorieuse au printemps, car les rampes font leur descente très courte mais bruyante sur la scène de la cuisine. Que vous les remarquiez pour la première fois sur les menus des restaurants – pensez aux pâtes, aux pizzas, au pesto et plus encore – ou que vous vous retrouviez à vous rendre au marché des agriculteurs tôt le matin avant qu’ils ne se vendent, les rampes sont un ajout délicieux à tout plat.

Si vous voyez des rampes sur votre marché de producteurs local, assurez-vous d’en prendre un tas – ou deux! – car leur saison est très courte. Gracieuseté de Yasmin Fahr

Techniquement un oignon sauvage, et également appelé poireau sauvage, les rampes ont une saveur ail-oignon et dans la famille allium avec les oignons verts, les poireaux et les oignons, et peuvent être utilisées à peu près de manière interchangeable avec eux, bien qu’elles aient un peu plus de netteté. , goût plus fort. Physiquement, ils ressemblent davantage à des oignons verts, sauf qu’ils ont des feuilles plus plates et plus larges.

La rampe entière, autre que son extrémité racine, est comestible, ce qui se prête à être utilisée dans une variété de plats. Faites-les simplement sauter pour que les feuilles flétrissent et que les bulbes deviennent tendres, faites-les griller ou rôtissez-les pour obtenir des feuilles carbonisées et croquantes, puis ajoutez-les à la pizza, mélangez-les aux pâtes ou marinez-les pour prolonger leur saison. Vous pouvez également hacher le bulbe comme base pour un plat plutôt que (ou en plus) de l’ail ou des oignons, puis utiliser les feuilles pour faire du pesto afin qu’il puisse être congelé et apprécié tout au long de l’année.

Faisant partie de la famille des alliums, les rampes peuvent être utilisées du bulbe à la feuille. Gracieuseté de Yasmin Fahr

Dans les recettes suivantes, une vinaigrette qui mélange les bulbes avec du vinaigre de cidre de pomme et de la moutarde à l’ancienne est utilisée de trois façons: pour habiller une salade de tous les jours, un dîner de poulet sur une plaque avec des rampes rôties, de l’ail et des citrons et une salade de pommes de terre. En raison de la disponibilité hyper saisonnière des rampes, vous pouvez sous 2 échalotes, parties blanches et vert clair tranchées finement, plus 1 petite gousse d’ail, râpée ou hachée, pour les bulbes hachés dans la vinaigrette pour faire ces recettes toute l’année.

Cette vinaigrette rampe peut être utilisée sur à peu près n’importe quoi pour donner une saveur acidulée et élastique. Gracieuseté de Yasmin Fahr

Les rampes donnent une douce saveur d’ail-oignon aux plats sans les accabler, de sorte que la vinaigrette brillante et moutarde peut également être cuillère sur du lox et du pain grillé, versée sur des pommes de terre chaudes et croustillantes ou servie avec du saumon rôti ou des pétoncles poêlés.

Si vous n’êtes pas familier avec les rampes, voici quelques conseils rapides pour stocker et préparer les rampes:

Stockage: Enveloppez les rampes dans une serviette en papier humide et conservez-les dans un sac en plastique au réfrigérateur jusqu’à une semaine.

Préparation: Comme les oignons verts, les rampes ont une fine pellicule qui doit être enlevée (vous pouvez aussi le faire après la cuisson, mais c’est plus facile avant). Une fois que vous avez coupé la toute fin du bulbe avec les racines, le reste de la rampe est comestible. Assurez-vous de bien laver les rampes, car la saleté peut se cacher dans les crevasses des feuilles ainsi que dans le bulbe.

Gracieuseté de Yasimin Fahr

Les rampes sont utilisées de deux manières dans cette recette: Premièrement, toute la rampe est ajoutée à la plaque de cuisson pour que les feuilles deviennent croquantes, presque comme des chips de chou frisé, tandis que les bulbes se ramollissent. Les écorces d’ail et de citron caramélisent et sont assaisonnées par le poulet pendant qu’il rôtit pour que tout ait une saveur riche. La vinaigrette est ensuite versée sur le poulet et les rampes, lui donnant la touche finale d’acidité nécessaire. Le servir avec du pain pour absorber tout le jus de cuisson est un must, et faire de petits sandwichs au poulet, au citron, à l’ail et à la rampe est également fortement recommandé.

Gracieuseté de Yasimin Fahr

Plus d’une salade de pommes de terre à l’allemande, cette recette coupe les pommes de terre avant de les faire bouillir, plutôt qu’après la cuisson pour gagner du temps. Je crois fermement que les pommes de terre doivent être chaudes pour bien absorber la vinaigrette et je trouve que couper les pommes de terre chaudes demande plus de travail que je ne le souhaiterais. Comme vous le verrez, la vinaigrette est augmentée dans cette recette pour s’assurer qu’elle recouvre tout des pommes de terre. Les feuilles de la rampe sont également ajoutées aux pommes de terre bouillantes pendant les 30 dernières secondes de cuisson afin que le goût cru soit enlevé, et elles ajoutent une texture agréable et un contraste de couleur au plat.

Gracieuseté de Yasimin Fahr

Cette salade croquante, acidulée et crémeuse est équilibrée par la vinaigrette rampante et est idéale pour les variations et les substitutions. Remplacez les graines de tournesol grillées par de la citrouille, ajoutez des tomates cerises coupées en deux ou des radis croquants, selon ce que vous avez dans le réfrigérateur. Il est très indulgent et peut être préparé toute l’année avec la variante de vinaigrette à l’ail et aux oignons verts.

