Rammstein dévoile les détails de la sortie de son prochain album

JBL Haut-parleur portable Go 3

JBL Go 3 a un design audacieux et un son JBL Pro puissant. Avec son design élégant et accrocheur, ses matériaux colorés et ses détails saisissants, c'est un accessoire indispensable pour votre prochaine sortie. Laissez votre musique flotter avec JBL Pro Sound; il est IP67 étanche à l'eau et à la poussière pour que vous puissiez continuer à écouter dans toutes les conditions météorologiques. Et avec sa boucle intégrée, vous pouvez l'emporter n'importe où. Go 3 est disponible dans de toutes nouvelles nuances et combinaisons de couleurs inspirées de la mode urbaine d'aujourd'hui. JBL Go 3 est aussi élégant que cela puisse paraître.