Rammstein confirme le nouvel album enregistré pendant la pandémie de covid-19 | 45S

Il faut toujours voir le côté positif de la vie. Rammstein a confirmé qu’il avait enregistré un nouvel album pendant l’emprisonnement en raison de la pandémie de covid-19, qui a rendu ses milliers de fans dans le monde enthousiasmés par le retour du plus grand métal allemand.

Lors d’une interview pour Motor Music, le groupe a donné des détails sur ce qu’ils ont fait en étant en quarantaine, une mesure qui est en vigueur dans le monde entier.

«Le fait de ne pas pouvoir jouer en direct a augmenté notre créativité. Nous avons eu plus de temps pour réfléchir à de nouvelles choses et moins de distractions. Du coup, nous avons enregistré un album que nous n’avions pas prévu », ont-ils confié au média précité.

«Nous avons terminé l’enregistrement de notre album peu de temps avant la fermeture. Le premier bloc était plus une phase de relaxation pour nous en termes de composition. En général, nous avons fait des choses très différentes avant l’arrivée du coronavirus. Nous étions en tournée tout le temps avant la pandémie, comme nous l’aurions fait en 2020. Nous lui avons écrit à nouveau en fin d’année. Quand on fait de la musique, la même énergie surgit et on peut oublier le virus un instant », ont-ils souligné.

En octobre 2020, dans un post mis en ligne sur les réseaux sociaux, le groupe a confirmé son retour puisque l’on voit bien qu’ils se trouvent à l’intérieur des studios de La Fabrique de Francia, au même endroit où le dernier album du groupe sorti en 2019 a été enregistré.

« Malheureusement, il n’y aura pas de tournée cette année, mais c’est super d’être de retour en studio », c’est ce qui est indiqué dans le post.

Nous verrons bientôt ce que les rockers allemands nous apportent.