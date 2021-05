Rammstein ajoute une date au Mexique pour sa tournée 2022

Bose amplificateur soundtouch sa-5

Amplificateurs intégrés Bose amplificateur soundtouch sa-5 Avec l'amplificateur SoundTouch SA-5, vous pouvez ajouter pratiquement tous les systèmes d'enceintes passifs pour découvrir tout l'univers de la musique sans fil. En toute simplicité. L'amplificateur de 100 W par canal se connecte à votre réseau Wi-Fi® domestique. Il fait partie d'une gamme complète de produits Bose conçus pour toutes les pièces de la maison et qui vous permettent d'explorer, d'organiser et d'écouter votre musique préférée. UN DESIGN COMPACT, DES BASSES PUISSANTES CAPTURE VOCALE OPTIMALE SIX BOUTONS DE PRÉRÉGLAGE APPLICATION BOSE MUSIC PERSONNALISÉE ASSISTANTS VOCAUX INTÉGRÉS CONTRÔLE AVEC VOTRE VOIX, L'APPLICATION OU UNE SIMPLE PRESSION CONNEXION WI-FI® ET BLUETOOTH® APPLE AIRPLAY 2 Branchez votre ampli aux enceintes de votre choix et profitez de votre musique sans fil où que vous soyez. Avec l'application gratuite, vous prenez le contrôle de votre expérience musicale, où que vous soyez dans la maison. L'amplificateur SA-5 est également équipé de la connectivité Bluetooth®, ainsi que de trois ports auxiliaires sur lesquels vous pouvez connecter des sources hors ligne comme un lecteur CD. SoundTouch vous permet d'accéder via une connexion sans fil à vos services musicaux préférés tels que Spotify® ou Deezer, à des stations de radio Internet via TuneIn, sans oublier votre bibliothèque musicale personnelle. Le système SoundTouch se connecte à votre réseau Wi-Fi domestique, vous permettant ainsi de diffuser directement de la musique disponible sur Internet ou enregistrée sur votre téléphone ou tablette, grâce à la technologie Bluetooth. Les systèmes SoundTouch sont conçus pour évoluer avec vous. Une fois l'amplificateur SAS-5 branché à des enceintes d'extérieur, vous pouvez faire évoluer votre système à tout moment, avec par exemple des enceintes encastrables au plafond au sous-sol, votre système stéréo dans votre salon ou encore une enceinte SoundTouch 10 pour la cuisine. Synchronisez-les pour qu'ils diffusent la même musique partout ou une musique différente dans chaque pièce. Ils s'adaptent à votre mode de vie et à votre manière d'écouter de la musique. Écoutez votre musique préférée sur votre enceinte SoundTouch avec l'application SoundTouch. SoundTouch vous offre un contrôle total de votre expérience d'écoute, à partir de votre smartphone ou tablette. Explorez les services musicaux les plus appréciés, comme Spotify® et Deezer, les radios Internet via TuneIn ou votre bibliothèque musicale. Personnalisez vos préréglages facilement pour accéder à votre musique préférée d'une seule touche, contrôlez une ou plusieurs enceintes SoundTouch installées chez vous. Écoutez de la musique. Montez le son. Ou demandez de quelle musique il s'agit. Sans lever le petit doigt. Gardez les mains libres et n'utilisez que votre voix pour lire de la musique sur vos enceintes SoundTouch grâce à n'importe quel appareil compatible avec Alexa, tel que l'Echo Dot d'Amazon. Ouvrez l'application...