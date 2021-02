Ramin Djawadi reviendra pour marquer la préquelle de Game of Thrones ‘House of the Dragon’

Asmodee Protege Cartes transparante Standard US (57x89MM)

convient pour les cartes de tailles : 57x89mmnutilisable notamment pour les jeux suivants: citadels, munchkin, descent, guerre de laamp;#39;anneau, bohnanz et a game of thrones: the board game second edition acquire age of conan android arkham horror battles of westeros battlestar galactica blood bowl: team