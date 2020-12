Ramenez Maria Rambeau: les fans de MCU veulent plus d’elle dans ‘Captain Marvel 2’

Les fans se battront pour n’importe quel film sur Internet, et Capitaine Marvel ne faisait pas exception. Bien avant que le film Marvel n’apparaisse dans les salles de cinéma, les gens en avaient déjà des opinions négatives. Puis le film est sorti et les fans ont commencé à se plaindre qu’elle n’était pas apparue encore plus tôt.

Maintenant, Marvel a annoncé Capitaine Marvel 2, et les rumeurs volent déjà. Mais la seule chose sur laquelle tout le monde est d’accord, c’est de ramener Maria Rambeau.

Reddit a été en effervescence sur le personnage de Maria Rambeau dans Capitaine Marvel. Elle et Carol Danvers (l’identité secrète du capitaine Marvel) sont les meilleures amies du film. Non seulement il y a une excellente chimie entre les personnages, mais les acteurs, Brie Larson et Lashana Lynch, ont également vraiment brillé ensemble à l’écran.

Comme l’a dit un fan, «Je ne sais pas si je l’appellerais un personnage mineur, mais j’espère vraiment que nous verrons plus Maria Rambeau. La dynamique entre elle et Carol était excellente. Maria reviendra-t-elle? Et quel est le lien entre elle et sa fille avec le personnage de la bande dessinée?

Rambeau et Danvers sont-ils amis dans les bandes dessinées?

Rambeau et Danvers n’ont pas la même relation dans les bandes dessinées, et Refinery29 fait un excellent travail en plongeant profondément dans leur histoire. La fille de Maria, Monica Rambeau, la fille de Maria, est le super-héros des bandes dessinées et est la deuxième personne à utiliser le nom de Captain Marvel, Danvers étant le sixième.

Alors que Monica était Captain Marvel, l’univers Marvel connaissait Danvers sous le nom de Mme Marvel. Les bandes dessinées sont déroutantes. Danvers et Maria n’avaient pas de relation inamicale, mais elle était plus proche en âge de Monica. Maintenant, Monica s’appelle Photon car Danvers utilise Captain Marvel.

Rambeau sera-t-il dans ‘Captain Marvel 2’?

CONNEXES: Le capitaine Marvel devrait-il apparaître à la fin de « Age of Ultron »?

Rambeau peut être dans Capitaine Marvel 2, mais comme un fan l’a souligné sur Reddit, «Eh bien, étant donné que la suite est fondamentalement confirmée pour avoir lieu après Fin du jeu, Je pense que c’est hors de la table. Peut-être dans un flashback. Ce qui est nul parce que j’ai adoré Lashana Lynch dans le rôle.

L’ensemble MCU Capitaine Marvel dans les années 80, donc Capitaine Marvel 2 se produirait au moins deux décennies plus tard. Non pas que cela arrête les films de bandes dessinées, comme un autre fan a répondu: «Je pouvais la voir revenir. Je veux dire, s’ils ont réussi à faire paraître Samuel L Jackson jeune pour un film entier et à faire ressembler Haley Atwell à une vieille femme, ça ne devrait pas être trop difficile de ramener Maria.

Nick Fury a offert un emploi à Maria à la fin de Capitaine Marvel. Peut-être qu’elle l’a pris dessus. Dans tous les cas, Maria est sûre de faire une apparition, même si c’est comme une femme plus âgée qui salue son amie. Leur lien était trop étroit pour ne pas l’inclure.

Pourquoi les fans répondent-ils à Maria Rambeau?

Lashana Lynch assiste au «Gala européen Captain Marvel» | Dave J Hogan / Dave J Hogan / Getty Images

L’appel de Rambeau est une performance fantastique de Lynch, mais c’était plus profond que cela. Maria et Danvers sont super ensemble dans Capitaine Marvel et Maria ayant une fille nommée Monica est un gentil clin d’œil aux fans et préfigure possible Photon.

Parfois dans les films, certains acteurs ont juste une chimie unique, et parfois leurs personnages en ont, mais en Capitaine Marvel, les deux se sont réunis pour créer un tout parfait.

Cinema Blend a cité ce qui suit de Larson lors d’une conférence de presse. Elle fait un excellent travail pour expliquer la magie de leur relation à laquelle les fans ont répondu: «Ce qu’ils ont vécu ensemble, passer par un entraînement militaire ensemble… est vraiment spécial.

«C’est la personne qui doit aller au bout du monde pour se battre pour se défendre. Et pour moi, c’est tellement naturel. «Maria est l’amour. Ce n’est pas quelque chose dont nous avons fait un gros problème, mais cela semble tellement naturel. Cet amour est si fort. Le film change quand elle est à l’écran parce qu’il y a un niveau de puissance qu’elle commande. »