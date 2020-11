Rambo et Terminator sont partout dans Mortal Kombat 11

La nouvelle vidéo qu’ils ont montrée de Mortal Kombat 11 est un combat spectaculaire entre Rambo et Terminator. Comment se terminera le « cumbiote »?

Pouvez-vous imaginer qu’à son époque, ces deux-là se seraient croisés dans un film? Dans Mortal Kombat 11, il est possible de se battre avec Rambo et Terminator, deux personnages qui ont joué dans deux des meilleures sagas d’action des années 80 et 90.

Le regard de l’homme à la machette ici est celui des premiers films. Au lieu de cela, Terminator, exprimé par Arnold Schwarzenegger lui-même, est un personnage qui est maintenant disponible. Les autres personnages invités à ce Mortal Kombat sont le personnage du Joker.

Ce Mortal Kombat 11 Kombat Pack 2 arrivera avec la nouvelle génération de consoles. PlayStation 5 et Xbox Series X n’échapperont pas aux combats les plus sanglants et les plus violents du panorama de la « Jeu vidéo ». Un autre personnage qui arrivera avec ce nouveau pass sera Mileena. Vous avez également une belle bande-annonce ci-dessous qui a été montrée il y a quelques jours avec tous les avantages de ce personnage.

Quand Rambo sera-t-il disponible? Il a été annoncé aux côtés de Mortal Kombat 11 Ultimate. Cette version est la plus complète du jeu NetherRealm, et Rambo sera présent avec tous les autres personnages qui sont sortis.

Mortal Kombat 11 Ultimate Il fera également le saut vers la nouvelle génération, avec les améliorations visuelles typiques, une résolution augmentée à 4K et le cross-play. Son lancement aura lieu le 17 novembre sur Xbox Series X et PlayStation 5, et si vous êtes propriétaire de la version actuelle, la mise à jour vers la nouvelle sera gratuite