Ram 1500 TRX en route vers l’Europe, mais combien cela coûtera-t-il?

Plus de 700 ch, le même V8 suralimenté de Hellcat et Matériel pour affronter le plus dur de la Baja, transformer le «monstrueux» Ram 1500 TRX dans l’un des «jouets» les plus recherchés de 2020.

Ils ne croient pas? Il a fallu trois heures pour épuiser les 702 unités (faisant allusion aux 702 ch ou 712 chevaux de nos chevaux) dans l’édition spéciale de lancement (Launch Edition) – un bon présage dans ce début de carrière du 1500 TRX.

Nous apprenons maintenant que l’accès à ce pick-up infernal ne sera pas limité aux Américains – ils ne peuvent pas simplement s’amuser … -; le Ram 1500 TRX arrivera également en Europe plus tard cette année.

Cependant, ce ne sera pas par les canaux officiels, c’est-à-dire qu’il ne sera pas officiellement commercialisé par FCA, le groupe automobile qui possède Ram mais aussi Fiat, Alfa Romeo, Maserati et Jeep.

Le pick-up nous parviendra via AEC Europe, une société spécialisée dans l’importation de modèles Dodge et Ram. Selon eux, les premières livraisons peuvent avoir lieu dès le Décembre 2020, après avoir été certifié par les autorités réglementaires de l’Union européenne.

Ça ne sera pas bon marché

Aux États-Unis d’Amérique, le Ram 1500 TRX voit son prix démarrer un peu en dessous de 59 mille euros (environ 70 mille dollars), ce qui compte tenu de ses spécifications, il faut bien l’avouer, ce n’est pas cher.

Au moins quand on compare cette valeur avec celle d’un Ford Ranger Raptor au France, très similaire, mais contrairement au 1500 TRX, nous n’avons pas de V8 «cracheur de feu» de plus de 700 ch, mais un quatre cylindres Diesel beaucoup plus modeste d’un peu plus de 210 ch.

Cependant, c’est le prix aux USA. Combien de temps devez-vous rester en Europe? On ne peut que spéculer …

Ajoutez aux près de 59 mille euros les frais d’importation, les tarifs douaniers et l’homologation, et le prix pourrait aller jusqu’à près de 100 mille euros – au France, avec ISV, il dépassera certainement cette valeur, surtout avec un énorme V8 d’une capacité de 6,2 l. Quelqu’un est-il prêt à donner une telle somme pour le plus puissant et le plus «dur à cuire» des pick-up?

