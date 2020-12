Ralph Macchio révèle les détails de la nouvelle saison de ‘Cobra Kai’

Avant la prochaine première de la troisième saison de «Cobra Kai» dans Netflix, l’un des protagonistes des films originaux de la saga et de la série spin-off, Ralph Macchio, a révélé quelques détails sur ce que nous verrons dans l’émission.

Lors d’un nouvel entretien, Macchio Il a parlé de ce que c’était que de tourner dans la ville de Okinawa, Japon, puisque, bien que le deuxième film dans lequel il a joué Daniel LaRusso avait des scènes se déroulant dans la ville japonaise à côté du M. Miyagi (Pat Morita), ont été filmés en Hawaii.







«Je suis vraiment reconnaissant et fier de la production et de Sony de nous avoir laissé y aller pour deux jours de tournage… c’était comme un long week-end… nous avons passé plus de temps à l’antenne… j’avais l’impression d’être au pays de Miyagi … Nous avons eu une belle journée de temps et une autre avec un temps très misérable… à la fin nous avons pu obtenir ce dont nous avions besoin », a-t-il ajouté Macchio.

Une autre des surprises qui a révélé Macchio est que la prochaine saison de l’émission lui a donné l’occasion de rencontrer ses co-stars dans ‘Karaté Kid Partie II’, Tamlyn Tomita et Yuji okumoto.

« C’est la même chose que j’ai dit quand Billy (William Zabka) et je me réunis, il y a une histoire et on partage une sorte de langage sans mots, il y a une connexion et ils ont tous les deux fait un travail fantastique … avec Tamlyn c’était comme si nous étions des adolescents… même si 30 ans se sont écoulés, on avait l’impression que 5 minutes s’étaient écoulées… tandis que YujiIl a un changement spectaculaire dans son personnage, il sait où la comédie, l’action et le drame vont avec son cœur ».

À un moment donné de l’entrevue, Zabka et Macchio Ils ont également parlé de leur expérience à trouver un équilibre entre la gravité des blessures de Miguel dans l’émission et le ton léger dans lequel il transite.

La troisième saison de «Cobra Kai» et d’abord produit par Netflix, atteindra la plate-forme diffusion le prochain 1er janvier.