Ralph Macchio a critiqué le Karaté Kid III et a expliqué pourquoi Cobra Kai l’a amélioré

Oui des arts martiaux, Karate Kid Oui Cobra Kai Il s’agit, il y a deux artistes qui sont un sacré mot : ralph macchio Oui Guillaume Zabka, chargé de donner vie à Daniel La Russo Oui Johnny Lawrence, respectivement. Des deux, celui qui a fait le plus de productions de la franchise était le premier, en tant que protagoniste de la trilogie originale. Laurent, quant à lui, est le visage le plus important de la série de Netflix, puisqu’il est considéré comme une sorte de rédemption de son caractère.

Après la première de la quatrième saison de Cobra Kai, Macchio bavardé avec Le journaliste hollywoodien autour de l’héritage de la saga et a précisé que le troisième film, celui qu’il a dirigé en 1989, n’aime pas du tout. Il s’agit de la production dont il est issu Éponge Argent, interpreté par Thomas Ian Griffith, qui dans ce nouvel opus est devenu le méchant à vaincre, en tant qu’allié de John Kreese.

« Je n’étais pas fan de la façon dont ça s’est passé Karaté kid iii. J’avais l’impression que l’histoire se répétait et n’avait pas fait avancer le personnage à la fin de La Russo« , il a souligné Macchio. De plus, il a souligné qu’il y avait des problèmes avec le script, qui était « Écrit dans un sens puis changé en un autre ». Pour le protagoniste de Cobra Kai, le troisième film de la saga n’était pas un « voyage tranquille ». En outre, il a noté : « Il y avait des parties du personnage que je n’ai pas embrassées aussi bien que je l’ai fait avec l’original et la première suite. Je ne le mets pas en haut de mon CV « .

Cependant, il était chargé de souligner que, grâce à ce film, aujourd’hui Cobra Kai a un grand méchant. « Informé Cobra Kai en avant, clairement avec la saison quatre. Cela nous donne tellement d’histoire. Et c’est la chose merveilleuse à propos de la série Cobra Kai, les créateurs trouvent des moyens de prendre cette histoire et de la laisser évoluer, et de trouver des histoires pour des personnages qui ont été très peu écrits « , a-t-il souligné. Ainsi, il a souligné que les couches qui ont été ajoutées à Éponge Argent ils l’ont retourné « Une interprétation raffinée ».

L’avenir du Karaté Kid : un nouveau film arrive-t-il ?

Au cours de l’entretien, Macchio a été consulté sur la possibilité de poursuivre l’héritage de Karate Kid avec un nouveau film, hors du monde de Cobra Kai; chanceux pour ce que c’était Le chemin pour Breaking Bad. « Je ne ferme la porte à rien », a déclaré l’acteur, qui a également déclaré: « À un moment donné, nous devrons terminer la série et clore les histoires correctement. Être optimiste, Netflix ça nous donnera l’occasion de le finaliser et ensuite il sera disponible pour d’autres chapitres, par d’autres moyens ».

