Ralph Lauren dévoile les tenues de cérémonie d’ouverture de Team USA pour les Jeux Olympiques de Tokyo

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques à Tokyo sera forcément un spectacle inoubliable, mais nous ne saurons pas ce que ce spectacle implique avant que la pompe et les circonstances ne commencent la semaine prochaine – à une exception près.

Quand vient le temps pour Team USA de se mettre sous les projecteurs pendant l’événement, nous savons maintenant exactement à quoi nous attendre.

Ralph Lauren a dévoilé le design décontracté et entièrement américain pour les débuts de la cérémonie d’ouverture de Team USA. Avec l’aimable autorisation de Ralph Lauren

Mercredi matin, Ralph Lauren a dévoilé les uniformes que les athlètes porteront lors de leurs débuts et nous en avons eu le premier aperçu AUJOURD’HUI.

« L’uniforme de la cérémonie d’ouverture de la Team USA 2020 est un look classique entièrement américain qui intègre des matériaux durables dans chaque pièce », lit-on dans un communiqué de presse de la marque de mode américaine.

Sheinelle et Dylan ont dévoilé les looks de Team USA mercredi. Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Ce look comprend un blazer bleu marine, un t-shirt à rayures, une écharpe à imprimé drapeau, un jean slim, une ceinture à rayures, un masque en coton et des chaussures assorties plus rouges, blanches et bleues. Le porte-drapeau se démarquera à la fois en portant les étoiles et les rayures et en étant le seul dans la foule à porter une veste en jean blanc.

Ce croquis montre les designs Ralph Lauren pour le look de la cérémonie d’ouverture de Team USA, y compris la variation pour le porte-drapeau. Avec l’aimable autorisation de Ralph Lauren

Mais comme mentionné dans le communiqué de presse, il y a plus qu’il n’y paraît dans ces designs décontractés.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée ! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspirations d’AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

Le t-shirt est « alimenté par ECOFAST Pure, une solution de prétraitement avancée de Dow qui permet de teindre le coton avec moins d’eau, de produits chimiques et d’énergie ». La ceinture est fabriquée à partir d’un matériau appelé Repreve, qui est un « polyester recyclé dérivé de bouteilles d’eau en plastique ». Et même le patch à l’arrière du jean est spécial, fait de « MIRUM, un matériau innovant alternatif au cuir fabriqué à partir de ressources renouvelables et sans plastique synthétique ».

En plus des composants en laine et en coton cultivés aux États-Unis, tous les uniformes sont également fabriqués aux États-Unis.

Et il y a un autre élément qui distinguera le porte-drapeau de la foule : RL Cooling, un dispositif de refroidissement portable et autorégulant développé par Ralph Lauren pour lutter contre la chaleur de l’été à Tokyo.

Nous avons eu la chance de voir les nouveaux designs de près mercredi AUJOURD’HUI. Nos propres Sheinelle Jones et Dylan Dreyer se sont adaptés pour modéliser les uniformes de la cérémonie d’ouverture, et le médaillé d’or de BMX Connor Fields les a rejoints et a offert un aperçu de cette technologie de refroidissement, qui est cachée dans le dos de la veste.

L’athlète olympique Connor Fields montre un dispositif spécial au dos de la veste du porte-drapeau pour garder l’athlète au frais par temps chaud de Tokyo. Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

« Quand vous êtes aux cérémonies d’ouverture, vous y êtes pendant 4, 5, 6 heures, et au Japon, ça va être très chaud et humide », a déclaré Fields, ajoutant que le « petit climatiseur » promettait de « Gardez le porte-drapeau au frais pendant qu’il tient le drapeau. »

Ralph Lauren est l’équipementier officiel de Team USA depuis 2008.

En rapport

La grande révélation de mercredi intervient trois mois après que la marque a donné aux amateurs olympiques un aperçu de ce que l’équipe américaine porterait pour la cérémonie de clôture à Tokyo.

Et bien que ces uniformes contiennent bon nombre des mêmes composants durables, le look est complètement différent, avec un ensemble principalement blanc surmonté d’une veste à cordon qui met en évidence le drapeau américain.

Athlète BMX Connor Fields Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

L’ensemble de la collection est disponible à l’achat sur RalphLauren.com et TeamUSAShop.com, ainsi que dans certains magasins de détail Ralph Lauren. Les redevances provenant des ventes de la collection Polo Ralph Lauren Team USA vont aux équipes olympiques et paralympiques des États-Unis.