Ralph Fiennes partage ses idées non PG-13 pour un spin-off Harry Potter sur le thème de Voldemort

Certaines franchises peuvent réussir à réaliser des versements à la fois axés sur la famille et sur le thème de la maturité, mais après plus de deux décennies, le La saga Harry Potter est celui qui est resté un incontournable des marathons de films familiaux et le fera pendant un certain temps encore. Alors qu’il y a eu le Bêtes fantastiques spin-off du film, un spectacle sur scène et une récente réunion entre les acteurs, il y a une chose que la franchise n’a pas explorée; un projet sur le thème des adultes. Cependant, Ralph Fiennes a récemment parlé à La liste à propos de son prochain film Le Pardonné, et a mentionné qu’il avait un concept pour un spin-off de Voldemort, mais cela ne cadrerait probablement pas avec le monde Warner Bros. PG-13.

Fiennes est apparu pour la première fois en tant que Lord Voldemort dans Harry Potter et la coupe de feuet dépeint le méchant dans Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. Alors que l’acteur a précédemment déclaré qu’il reprendrait son rôle de Voldemort si l’occasion se présentait, alors qu’il discutait de son idée de se concentrer sur une relation entre le Seigneur des Ténèbres et sa femme avec Jessica Chastain, il est devenu clair que ce ne serait pas un pour les enfants. La conversation avec La liste allé comme ça:

Fienne : Je pense que Voldemort devrait réapparaître et qu’il devrait y avoir Voldemort’s Bride, joué par Jessica. Chatain : Bien. Mais alors serait-ce un mariage d’amour ? Fienne : Je pense que ce serait le cas. Ce serait très compliqué. Ce serait l’obsession. Ils se détesteraient. Ensuite, ils se réuniraient avec des sorts incroyables. Ils auraient des relations sexuelles incroyables, puis ils auraient leurs séparations traumatisantes. Ils utiliseraient leur magie pour se manipuler et tomber amoureux l’un de l’autre. Chatain : Cela semble très excitant. Probablement pas approprié pour les enfants, mais qui s’en soucie ? Fienne : On s’en fout? Droit.

Voldemort est l’un des personnages les plus reconnaissables de Fiennes

Bien qu’il soit apparu dans des dizaines de films, dont La liste de Schindler, le patient anglais et de nombreuses entrées de James Bond, le rôle de Voldemort joué par Fiennes est probablement le plus universellement reconnu, bien qu’il soit fortement sous des couches de maquillage et de prothèses. Bien qu’il soit très peu probable que Fiennes puisse concrétiser son idée, il pourrait y avoir des pistes autour du personnage que Warner Bros. pourrait bien décider de développer à l’avenir.

Alors que JK Rowling prétendait en avoir fini avec le Harry Potter franchise après la sortie du dernier livre, mais depuis lors, elle est revenue dans le monde des sorciers avec une implication dans la pièce de théâtre, Harry Potter et l’enfant mauditet le Bêtes fantastiques la franchise. Alors que le premier d’entre eux est toujours vanté pour une éventuelle adaptation au grand écran, et que le plus récent ajout à ce dernier a trébuché pour une multitude de raisons, il ne fait aucun doute que Harry Potter est toujours sur le radar de Warner Bros. pour l’avenir. projets.

Il pourrait bien y avoir un spin-off Voldemort de certains publiés dans le futur, mais exactement ce que cela impliquerait est quelque chose qui serait un secret bien gardé pendant un certain temps encore. Si Fiennes veut explorer un côté plus mature de Voldemort, il risque de devoir attendre très longtemps.