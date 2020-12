Ralo accusé d’avoir vendu de la drogue en prison par le biais d’un code, obtient l’annulation de sa caution

Tu te souviens quand il semblait que Ralo sortait de prison?

Après l’arrestation du rappeur d’Atlanta en 2018 pour avoir prétendument tenté de distribuer plus de 100 kilogrammes de marijuana, il a obtenu une caution de 250000 € en juillet.

Mais ce lien a maintenant été révoqué par un juge fédéral après que Ralo a été accusé de vendre de la drogue en prison en utilisant un code. Il a également été dit que des notes manuscrites ont été trouvées dans le sac à main de la mère de ses enfants qui étaient incriminantes.

« [Prosecutors] a présenté des preuves que [Ralo] avait continué à participer à la distribution de drogue après son arrestation dans cette affaire et pendant sa détention, « a écrit le juge Michael L. Brown dans son ordonnance. »[Ralo wrote on those notes to] «Économisez chaque dollar que vous recevez de la grand-mère» et «Faites le compte de tous les enfants de la maison de papa et de la maison de grand-mère afin de savoir combien vous avez à tout moment.» »

« Cela semble avoir été une référence à la drogue plutôt qu’aux enfants parce qu’en dessous de cette déclaration, l’auteur l’a avertie » d’essayer de faire toutes ces choses sur d’autres téléphones ou en personne « », a ajouté Brown.