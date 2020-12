Rajon Rondo et GF poursuivis pour avoir prétendument agressé une femme

Rajon Rondo et sa petite amie sont poursuivis pour près de 1 million de dollars.

Le meneur des Atlanta Hawks Rajon Rondo et sa petite amie sont actuellement accusés d’avoir agressé verbalement et physiquement une femme du nom de Toktam Joshari, selon TMZ. Joshari poursuit Rondo et sa petite amie pour plus d’un million de dollars car elle allègue qu’elle a subi un traumatisme mental suite à l’incident et qu’elle a également souffert de handicaps personnels. L’incident présumé a commencé en juillet de cette année lorsque Joshari affirme que Rondo a garé sa Rolls Royce dans un endroit pour handicapés dans l’immeuble d’appartements de sa petite amie. Joshari dit qu’elle s’est garée à proximité pour décharger des choses qui ont finalement bloqué la voiture de Rondo. La femme dit ensuite que Rondo a été verbalement abusive avant de la pousser fort contre sa propre voiture, ce qui a conduit à la rupture de ses clés sur le sol. Douglas P. DeFelice / De là, Joshari dit que la petite amie de Rondo est sortie et l’a battue à la tête et à la poitrine. L’accusateur a affirmé que Rondo avait également dit à sa petite amie de l’attaquer. Maintenant, Joshari dit qu’elle a les images de surveillance pour prouver son cas et qu’elle prévoit de rechercher un règlement à sept chiffres pour l’épreuve. Dans l’état actuel des choses, Rondo n’a pas encore commenté le procès, alors gardez-le verrouillé à 45secondes.fr car nous ne manquerons pas de vous apporter toutes les dernières mises à jour. [Via]