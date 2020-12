Rajon Rondo et GF poursuivis pour 1 million de dollars suite à un incident violent et à des surfaces vidéo de surveillance

Un différend sur un parking a débouché sur des problèmes juridiques pour le champion des Los Angeles Lakers Rajon Rondo. Le vétéran de la NBA et sa petite amie auraient été impliqués dans un incident violent survenu en juillet, et maintenant le couple fait face à un procès. Selon les rapports, une femme nommée Toktam Jorshari affirme qu’elle se trouvait dans un complexe d’appartements lorsqu’elle a garé son véhicule à côté de la Rolls Royce de 300000 € de la star du basket-ball qui occupait une place pour handicapés. Jorshari déclare dans son procès que Rondo était bouleversé parce qu’elle s’était garée trop près de son véhicule de luxe, puis une dispute s’est intensifiée avec la petite amie de Rondo qui, selon la plainte, a attaqué Jorshari.

TMZ a partagé une vidéo de surveillance de l’incident qui n’a pas d’audio, mais la confrontation est clairement visible. Alors que les femmes semblaient faire des va-et-vient, Jorshari accuse Rondo de l’avoir «poussée» avec son bras avant que sa petite amie ne commence à la frapper. Les avocats de Jorshari, Eddie Tehrani et Arnold Gross du cabinet d’avocats de l’État, ont publié une déclaration au sujet de la poursuite.

« En NBA, un contact inutile et excessif est considéré comme une faute de Flagrant 2, ce qui peut entraîner une amende, une expulsion et une éventuelle suspension d’un joueur », ont déclaré les avocats. « En dehors de la NBA, une telle conduite est considérée comme une agression et une batterie. Aucun homme ne devrait jamais mettre la main sur une femme, EN PARTICULIER un basketteur NBA avec une taille et une force supérieures. La vidéo parle d’elle-même. »

L’avocat de Rondo a également fait une longue déclaration sur les allégations à TMZ: « M. Rondo a essayé de les séparer et de les éloigner l’un de l’autre, il n’a poussé personne », a déclaré l’avocat de Rondo, Mark. D. Baute. «J’ai vu la bande vidéo en juillet, lors de la première vague de Covid. Rajon Rondo avait un pouce cassé dans un plâtre à l’époque, et son véhicule était correctement garé dans un endroit handicapé pendant qu’il prenait sa petite amie.

« La plaignante a choisi de garer sa voiture à deux pouces de la porte de M. Rondo, et la plaignante n’était pas dans une place de stationnement assignée », a poursuivi Baute. « La plaignante a refusé de porter un masque pendant une courte rencontre de 30 secondes et a également refusé de déplacer sa voiture. La plaignante et la petite amie de M. Rondo ont eu une rencontre désagréable qui a duré environ 10 secondes, et M. Rondo a essayé de les empêcher de tout une autre interaction, qui était gênante en raison (a) de la fracture de son pouce et (b) du fait que le demandeur ne portait pas de masque. «

« La plaignante est ensuite partie seule, a embauché un avocat, a intenté une action en justice, et nous avons choisi de ne rien offrir, de ne rien payer et de défendre l’affaire sur le fond et de gagner. En juillet, l’objectif était de remporter un autre championnat avec le Lakers. L’accent est maintenant mis sur le meilleur basket-ball possible pour les Atlanta Hawks. «

Jorshari affirme avoir subi plusieurs blessures à la suite de l’altercation et poursuit le couple pour voies de fait et coups et blessures. Elle déclare également qu’elle est aux prises avec une détresse émotionnelle et qu’elle demande des dommages-intérêts supérieurs à 1 million de dollars.

[via]