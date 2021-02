Rajnath Singh célèbre la cérémonie de mariage du médecin dont il avait financé l’éducation

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a assisté samedi à la cérémonie de mariage du docteur Brijendra dont il avait financé l’éducation alors qu’il était un enfant pauvre et talentueux il y a des années. En 2002, lorsque Rajnath Singh était le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, il avait adopté Brijendra. Aujourd’hui, après près de deux décennies, le ministre de la Défense a assisté au mariage de Brijendra en tant que figure paternelle.

«J’ai pris la responsabilité de son éducation lorsque j’étais ministre en chef de l’Uttar Pradesh. Je suis heureux qu’il soit médecin aujourd’hui», a déclaré le ministre de l’Union. Pendant ce temps, un Dr Brijendra ravi a déclaré: « C’est inattendu. Je suis heureux. » Brijendra, qui a parcouru un long chemin depuis, est actuellement médecin au centre de santé communautaire de Gosaiganj, à Faizabad, Ayodhya.

Le Dr Brijendra et son épouse étaient reconnaissants de la présence de Rajnath Singh, affirmant que «le ministre de la Défense est venu ici malgré un emploi du temps chargé». Rajnath Singh, qui était présent à l’événement, a pris part à plusieurs rituels de mariage et a béni Brijendra et sa femme. Rajnath Singh a déclaré que les gens devraient aider les enfants pauvres et méritants en les adoptant.

«Lorsque j’étais Ministre en chef de l’Uttar Pradesh, j’ai pris la responsabilité de l’éducation d’un enfant. Cet enfant est devenu médecin après avoir étudié et passé des examens. Aujourd’hui, j’ai assisté à la cérémonie de mariage du même Dr Brijendra à son domicile et lui a offert mes meilleurs vœux. C’est définitivement un moment de grande satisfaction et de joie pour moi », a tweeté le ministre de la Défense. Outre Rajnath Singh, le ministre de l’Union du développement des compétences et de l’entrepreneuriat Mahendra Nath Pandey était également présent à l’occasion. (ANI)

(Cette histoire n’a pas été modifiée par le personnel de 45Secondes.fr et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)