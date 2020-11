Raïssa ouvre le jeu à un sérieux problème

Un épisode de l’émission de télé-réalité de Record A Fazenda, a soulevé un sujet qui mérite l’attention de tous. C’est un trouble limite. La répercussion est venue des déclarations de Raïssa Barbosa, qui a déjà parlé ouvertement du problème de santé. La maladie, ainsi que son diagnostic, ses symptômes et son traitement, sont peu connus du public.

Raissa a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite en avril 2020, après avoir demandé de l’aide médicale en octobre 2019: «Je n’ai rencontré [o transtorno] parce que j’ai découvert que je l’avais ».

«Au début, je ne croyais pas l’avoir parce que je n’en avais jamais entendu parler, et je pensais que c’était quelque chose de sérieux», a commenté l’influenceur dans certaines histoires publiées sur Instagram. Elle a souligné qu’il est courant que les gens ne sachent pas qu’ils ont la maladie parce qu’ils ne demandent pas d’aide médicale. «Ne soyez pas prévenu», avait-il dit à l’époque.

Le diagnostic tardif de Raïssa, seulement à l’âge adulte, n’est pas rare. La même chose s’est produite avec l’étudiante Mirian Reis, 23 ans, qui a découvert qu’elle souffrait d’un trouble borderline au début de 2020, au milieu de la pandémie du nouveau coronavirus.

«Ce n’était pas une surprise car je savais déjà que j’avais quelque chose, mais je ne savais pas ce que c’était. Depuis que je suis adolescente, j’ai eu des traumatismes qui peuvent sembler ridicules, mais ils étaient très importants », se souvient-elle.

Mirian rapporte qu’elle avait des attitudes autodestructrices à l’adolescence, avec des problèmes pour faire face au rejet dans les relations, et souligne que cela lui causait « beaucoup de souffrance », même si certaines personnes considéraient ses réactions comme « drame » ou « quelque chose de stupide ».

«La perception du monde est beaucoup plus douce pour ceux qui n’ont pas [o transtorno], pour ceux qui en ont, c’est plus bruyant, intense, dramatique, on vit la vie intensément », explique-t-elle. La jeune femme est venue chercher de l’aide psychiatrique à plusieurs reprises, mais n’a pas obtenu de diagnostic précis avec les professionnels, qui ont parlé de «traumatisme, agressivité, dépression et anxiété».

C’est après une épidémie qu’elle a décidé de demander une aide spécialisée, trouvant un psychiatre qui a posé le diagnostic. «Après avoir reçu le bon diagnostic, j’ai réalisé que ça allait, tout avait plus de sens: ce que j’ai fait, j’ai dépensé…», dit-il.

Commençant actuellement le traitement de la maladie, Mirian rapporte qu’elle a décidé de suivre le programme A Fazenda après avoir appris qu’un des participants avait un trouble borderline, mais elle considère que ce suivi a été «très difficile».

«J’en ai vu quelques éclosions et elles ont commencé à résonner sur les réseaux sociaux. Les gens la qualifient de «folle», de «paniquée», de «déséquilibrée», de très mauvais mots. Cela a commencé à me déclencher, car ils la maudissent comme ça, ils me maudissent aussi », dit l’étudiante, se référant aux commentaires faits après les bagarres et les désaccords dans lesquels Raïssa s’est impliquée dans le programme.

Elle souligne que quiconque a le trouble n’est pas «fou» et peut «vivre en société», en plus de se rappeler que les «flambées» de Raïssa ne sont pas un «spectacle» ou une «invention». La jeune femme considère que de nombreux commentaires impliquent une «psychophobie», c’est-à-dire une peur ou un préjugé dû à une maladie mentale.

«Maintenant, je me suis accroché à sa cause, d’être là, sous pression. Je sais que c’est un jeu, mais les gens ne comprennent pas que la pourchasser et s’attaquer au trouble est bien plus grave. Il ne devrait pas y avoir de traitement différent, mais le minimum est d’avoir du respect », défend Mirian.

Malgré les commentaires négatifs, la jeune femme considère que la présence de Raïssa peut aussi être positive. « Beaucoup de gens ne savent pas [o transtorno], et maintenant les gens peuvent voir comment c’est, que cela existe. C’est être positif parce que tout le monde a ce contact, pour être compréhensif, mais beaucoup de gens ne comprennent pas et attaquent de toute façon », explique-t-il.

«Ils disent qu’elle [Raissa] Je ne pouvais pas participer parce que j’ai Borderline, mais j’ai frappé sur le fait que nous devons être inclus, ce n’est pas parce que nous avons cela que nous ne pouvons pas participer aux choses. Nous ne pouvons pas être exclus de la société. On peut se contrôler, avoir une vie comme les autres, avec un accompagnement, exclure les gens c’est faire un pas en arrière », se défend la jeune femme.

Leila Salomão Tardivo, professeur de psychologie clinique à l’Institut de psychologie de l’Université de São Paulo (IP-USP), explique que le trouble borderline est un type de trouble de la personnalité. Par conséquent, il ne peut pas être appelé «syndrome borderline», une classification incorrecte.

Elle explique que le trouble fait référence aux soi-disant «cas limites», d’où le nom. Borderline, en anglais, peut signifier à la fois «frontière» et «incertitude». «Ce n’est pas un type unique, ce sont des gens avec beaucoup d’instabilité émotionnelle. C’est difficile à diagnostiquer car cela peut ressembler à une dépression, mais il a d’autres composantes », souligne l’enseignant.

«La limite est un problème dans les relations, si la personne est proche [de alguém] ça a l’air mauvais, et s’il est loin, il ne peut pas tenir. Il y a un problème avec le lien, le lien est mauvais, il y a une angoisse d’abandon, de perte et de fermeture [quem tem o transtorno] ça devient très destructeur », commente-t-elle.

L’enseignante commente que le trouble est classé comme une «névrose polysymptomatique», ce qui signifie que la maladie se manifeste par plusieurs symptômes différents, ce qu’elle appelle «dans une grande mesure», et tous ne seront pas présents chez toutes les personnes diagnostiquées.

Certains symptômes du trouble borderline peuvent même conduire à un diagnostic erroné, basé uniquement sur un symptôme et non sur l’état général du patient. Il est courant pour lui de recevoir un diagnostic de dépression, d’anxiété ou de trouble bipolaire, alors qu’en fait les éléments qui ont généré cette conclusion sont des manifestations du trouble.

Une confusion courante consiste à associer le trouble borderline au trouble bipolaire. La différence entre les deux est expliquée par l’enseignant: «La bipolarité alterne entre dépression et manie, ou agitation. Cela peut arriver avec ceux qui ont Borderline, mais ce n’est pas ce qui le caractérise ».

Le principal signe qu’une personne peut avoir le trouble est la difficulté à établir des relations avec l’environnement et à se forger une identité et une personnalité. Ces problèmes génèrent des effets psychologiques, qui à leur tour se manifestent par des symptômes similaires à l’anxiété, à la dépression et à l’agression, en plus des phobies, des obsessions et des sautes d’humeur rapides.

En général, les types Borderline sont divisés en degrés. Plus les symptômes sont légers, plus les symptômes sont faciles à contrôler, mais plus les symptômes sont élevés, plus les symptômes sont intenses. Dans de tels cas, le patient peut se comporter de manière très agressive, être autodestructeur et même développer des addictions, comme dans les substances chimiques.

Comme c’est le cas pour d’autres troubles de la personnalité et maladies mentales, le diagnostic doit toujours être posé par un professionnel, généralement un psychiatre. Si le trouble est suspecté, le professionnel doit analyser les symptômes et les expériences du patient.

Dans de tels cas, le grand danger est que le patient soit diagnostiqué avec l’une des manifestations de la maladie, et non avec le trouble, qui est la cause réelle. Cependant, le trouble est connu de la science depuis les années 1940, ce qui réduit les risques d’erreur de diagnostic.

Leila Salomão souligne que plus le trouble est identifié tôt, mieux c’est. «Même en pensant à l’adolescence, il est plus facile de reconnaître les jeunes», explique-t-elle. Les services de soins psychologiques sont disponibles dans le système de santé unifié (SUS), dans les centres dits de soins psychosociaux (CAPS). À São Paulo, l’hôpital das Clínicas dispose d’une clinique spécifique pour le diagnostic de la maladie.

Comme d’autres troubles mentaux, plusieurs facteurs peuvent conduire au développement du trouble borderline. L’enseignant note cependant qu’au cours des dernières années, le nombre de diagnostics de la maladie a augmenté.

Selon elle, l’augmentation des diagnostics est liée non seulement à la plus grande recherche de personnes pour l’attention professionnelle, mais aussi à certains facteurs sociaux: «Augmentation du stress, concurrence intense entre les personnes, plus de violence et un manque de valeurs, de base».

L’enseignant explique qu’il n’y a pas de remède pour le trouble, mais qu’il est possible de le contrôler. Ce contrôle implique à la fois la participation d’un psychiatre et d’un psychologue. Selon elle, le psychiatre prescrit des médicaments qui contrôlent les symptômes présentés par le patient, tels que l’anxiété, tandis que le psychologue mène des séances de thérapie pour travailler sur les causes du trouble.

«Le contrôle est plus facile pour les conditions plus légères, diagnostiquées plus tôt. Il y a un manque de cohésion dans l’identité, l’identité dite diffuse, cela peut être contrôlé avec un psychologue », explique-t-il.

Elle précise également qu’il est nécessaire, pendant le traitement, d’avoir le soutien de l’entourage du patient: «Le traitement consiste à intégrer la personnalité, à aider la personne à être elle-même, séparée des autres, et non désespérée. Cela implique également une thérapie familiale, un accompagnement ».

Les soi-disant «crises» des personnes atteintes du trouble peuvent se manifester de plusieurs manières, mais en général, elles impliquent des variations rapides d’humeur, ainsi que des épisodes violents, d’intensité variable.

Le psychologue observe que les environnements stressants peuvent «faciliter les crises», même dans des scénarios de «compétition exacerbée» et de vivre avec d’autres personnes agressives. En cas de crise, elle pense qu’il est important que les autres «ne désespèrent pas».

«Vous devez essayer de vous calmer, montrer votre présence, ne pas juger, critiquer et essayer d’aider. L’idéal est d’être présent, de donner de l’affection, de la sécurité », commente-t-il. Pour cela, Leila considère qu’il est important que les personnes du cercle social du patient n’aient aucun préjugé.

«Il y a des préjugés, des stigmates, la personne est stigmatisée. La violence ne peut être validée, si c’est la manifestation, mais tout trouble de la personnalité doit être reconnu par la personne et son entourage, et ils ne peuvent pas être jugés par leur environnement », observe l’enseignant.