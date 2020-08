Raisons pour lesquelles vous vous inquiétez de votre poids

Qu’il lance la première pierre qui ne s’est jamais regardé dans le miroir et a regretté de s’être enfui de la salle de sport ou d’avoir mangé un dessert toute la semaine. Les graisses apparentes prennent généralement n’importe qui au sérieux, mais sachez que le problème des kilos en trop va bien au-delà de l’esthétique. Si vous êtes l’un des rares à ne pas lutter avec la balance et à décider d’accepter votre corps tel qu’il est, assurez-vous d’abord que le surpoids n’affecte pas votre santé.

Bien que nous soyons toujours préoccupés par l’esthétique, le surpoids et, surtout, l’obésité sont responsables de plusieurs problèmes physiques. Vous trouverez ci-dessous une liste des maux qu’un poids supplémentaire peut causer:

Espérance de vie

Des études montrent que le surpoids peut raccourcir l’espérance de vie d’une personne jusqu’à un an et qu’une obésité sévère réduit ses jours ici sur Terre jusqu’à 10 ans.

Hypertension artérielle

Les maladies cardiologiques, en général, sont directement liées à l’obésité, mais l’hypertension artérielle est la plus importante. C’est le plus gros facteur de risque pour déclencher cette maladie, qui est également aggravée par une alimentation riche en sel et en graisses, ce qui est généralement la préférence des personnes obèses.

Diabète

Il est à noter que la plupart des personnes atteintes de problèmes de diabète sont également au moins en surpoids. L’augmentation des cellules graisseuses diminue la quantité de cellules réceptrices, ce qui nécessite une quantité encore plus grande d’insuline. Par conséquent, si vous êtes diabétique, vous devez contrôler votre poids le plus rapidement possible.

Asthme

Certaines maladies respiratoires, comme l’asthme, ont tendance à attaquer davantage les personnes en surpoids. En effet, les voies respiratoires ont besoin d’un niveau élevé de travail respiratoire lorsque la personne obèse est en mouvement constant, ne pouvant pas faire face à la demande d’air nécessaire et déclenchant une crise d’asthme.

Apnée du sommeil

C’est un syndrome qui affecte les voies respiratoires pendant le sommeil, inhibant le passage de l’air pendant quelques secondes, ce qui entraîne une mauvaise qualité du repos nécessaire pendant la nuit. Il affecte généralement les personnes en surpoids.

Infertilité

Si vous avez toujours rêvé d’avoir un enfant, mais que vous ne l’avez jamais eu, il est également temps de commencer à vous soucier des chiffres sur l’échelle. Les personnes en surpoids et plus sédentaires risquent de subir des changements hormonaux qui rendent la fécondation difficile. Celles qui sont capables de tomber enceintes mais qui réussissent une grossesse en surpoids ont également tendance à développer une grossesse à haut risque nécessitant plusieurs précautions.