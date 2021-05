Raisons d’entrer dans le monde sombre de « Berserk »

Le manga comme moyen de divertissement en Occident est celui dont la popularité a grandi au fil des ans, étant « Berserk » l’un des premiers à attirer l’attention des lecteurs non habitués à ce médium en raison de la qualité de ses traits., L’intensité de son histoire et ses éléments de fantaisie dans une histoire entièrement conçue pour les adultes.

Son auteur, Kentaro Miura, est décédé à l’âge de 54 ans. Et bien que la publication de « Berserk » l’année dernière soit devenue de plus en plus sporadique, il n’y a pas de raison de passer à ce qui est facilement l’une des œuvres les plus importantes de l’histoire du manga. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas le manquer.

L’art

L’un des aspects que le lecteur de manga moyen a tendance à regarder presque instinctivement est l’art du travail auquel il fait face, et « Berserk » a des panneaux qui rendent le lecteur stupéfait par l’incrédulité de penser que tout cela est le travail de un homme.

Le stylo de Kentaro Miura pouvait aller des traits les plus simples pendant les moments de détente de l’intrigue pour créer des scénarios vraiment impressionnants ou grotesques, créant des créatures démoniaques qui semblaient provenir de ses cauchemars les plus profonds.

Une bonne histoire de vengeance

La vengeance est un trope narratif que nous avons vu des centaines de fois utilisé à travers la littérature, le cinéma ou la télévision, et même les jeux vidéo, bien que la plupart du temps il s’accompagne d’un discours moralisateur. «Berserk», plutôt que d’avertir, montre au lecteur les dures conséquences d’être consommé avec.

Miura a construit à travers Guts, son protagoniste, le portrait parfait d’un homme brisé avant une trahison impardonnable, qui a été magistralement construit dès ses premiers numéros, au point de vraiment surprendre le lecteur.

Le ton sombre de votre histoire

L’un des principaux problèmes du manga contemporain est l’excès de comédie que les auteurs ajoutent même dans leurs histoires pour alléger la charge émotionnelle. Non pas qu’il y ait vraiment quelque chose qui ne va pas, car « Berserk » a des moments lents et parfois attachants dans ses pages.

Mais dans ses pages, Kentaro Miura a construit un monde qui ne permet à aucun moment d’oublier le danger qui se cache. Ce n’est pas pour rien qu’il a été comparé à ce que George RR Martin a créé à travers sa saga «A Song of Ice and Fire».

Son principal antagoniste

Griffith pourrait être considéré, au même titre que Guts, comme l’un des principaux moteurs du récit «Berserk». Peut-être l’antagoniste le mieux écrit de l’histoire du manga contemporain, avec des motivations si complexes qu’ils ont conduit Internet à créer un mème qui est devenu très populaire auprès des fans: «Griffith n’a rien fait de mal».

Miura a construit un personnage qui a été initialement présenté comme l’un de ses héros, mais plus tard, à travers la tragédie et le désespoir, le fait tomber devant ses plus bas désirs, révélant de manière impressionnante ses intentions les plus sombres.

Un protagoniste plein de nuances

Un grand méchant serait inutile sans un héros pour lui tenir tête, et Guts n’est pas n’importe qui. Sous l’esthétique d’un personnage génériquement fort et coriace, « Berserk » présente un protagoniste qui cache plus qu’il n’y paraît avec son apparence impressionnante et sa gigantesque épée.

Miura a construit dans Guts un nouvel archétype de protagoniste: The Shattered Hero. Celui qui est marqué par la tragédie et la perte au cours de son voyage et qui, malgré toutes les raisons du monde de devenir un être sans cœur et méprisable, choisit de continuer à se battre du côté du bien, quel qu’en soit le prix.

La fine ligne entre le bien et le mal

Pour Kentaro Miura, les choses ne sont pas si simples que de positionner ses personnages en bien ou en mal, dont la ligne de séparation peut devenir si fine qu’il est impossible de distinguer un côté de l’autre, ce qui dépendra du point de vue de chaque lecteur.

Bien sûr, Guts et compagnie sont présentés comme les héros de l’histoire, mais divers événements tout au long de l’intrigue jetteront un doute sur l’apparence que ces personnages peuvent prendre dans les circonstances qui les entourent.

Vos séquences d’action

Kentaro Miura était un véritable maître dans la création de séquences d’action rapides. La démonstration de compétences dans le dessin de ses dessins est attrayante même pour ceux qui ne sont pas intéressés par le manga comme moyen de divertissement, ce dont très peu de créateurs peuvent se vanter.

Le monde de « Berserk » est en proie à des créatures horribles qui mettent les humains qui l’habitent en danger constant, mettant Guts au milieu de situations vraiment pénibles face à ces dangers.