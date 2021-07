Raising Kanan : tout ce que l’épisode 3 révélera sur StarzPlay

Livre de Pouvoir III : Élever Kanan est la nouvelle série furor de Starz. Le retombées nul autre que Kanan Stark, joué par 50 centimes en version originale, il a déjà séduit le public depuis son arrivée sur la plateforme. Il se déroule dans les années 90 et nous raconte l’adolescence de ce personnage par rapport à sa mère raquel thomas, chef d’un gang de drogue du Sud de la Jamaïque, dans Reines.

Au fil des chapitres, les choses deviennent plus tendues dans cette série. Car, alors que Raq comprend d’abord qu’il vaut mieux que son fils s’éloigne complètement de son entreprise, le jeune de 15 ans accepte finalement de faire partie de son groupe. Mais, bien sûr, prendre cette décision n’a pas de retour en arrière et aura ses conséquences.

Tout sur Raising Kanan épisode 3 sur StarzPlay

Déjà du chapitre 2 le détective Malcolm Howard Il en vient à gagner en importance et montre sa position vis-à-vis de Raquel. Le détective est déterminé à se retrouver avec la mère de Kanan et, en fait, dans l’une de ses conversations avec Unique, il maintient qu’elle « C’est l’une des pires choses qui soit arrivée au South Side ». Maintenant, ‘Nique pourrait s’impliquer de plus en plus dans cet objectif.

Dans tous les cas, Raq essaiera de prendre soin de son dos de quelque manière que ce soit et qui que ce soit. Mais ce ne sera pas tout. En outre, il peut y avoir plus de détails sur la vérité sur la fusillade de Buck. L’un des prémisses de cette série a à voir avec les secrets et, sans aucun doute, le « récoltez ce que vous semez » hantera à nouveau chacun des personnages en raison des actions du passé.

Quand est-ce que Power Book III épisode 3 : Raising Kanan sort en avant-première ?







La série présente un nouvel épisode chaque dimanche et ce 1er aout pourra voir en Amérique latine le troisième en Starzplay. D’autre part, la série originale est également disponible Pouvoir avec toutes ses saisons et aussi le premier spin-off appelé Fantôme, qui est basé sur le fils de James St. Patrick, Tariq.

Comment accéder à Starzplay en Amérique latine ?

Le service de streaming premium de Starzplay est disponible sur Argentine, Chili, Mexique et Brésil dans l’application de Starzplay, au Mexique par Amazon, Izzi, les lecteurs de streaming Roku et les modèles Roku TV ™, Totalplay et Cinépolis Klic et dans toute l’Amérique latine via les chaînes Apple TV.