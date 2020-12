Raising Kanan « Cast & Drops Theme Song

Les fans ont récemment entendu un extrait de « Part of the Game » gracieuseté de NLE Choppa.

Trois jours après que NLE Choppa a publié un aperçu de sa collaboration avec 50 Cent, le magnat des médias a partagé la chanson complète. Cinquième Puissance série a dominé les ondes pendant des années, et en tant que première de mi-saison de Puissance II: Fantôme à quelques centimètres de sa sortie le 6 décembre, le rappeur se moque déjà Puissance III: élever Kanan. La troisième série dérivée devrait sortir en 2021, mais cela n’a pas empêché 50 Cent d’attiser le battage médiatique. Il a partagé des images mystérieuses qui montrent qu’il est plongé dans le processus de tournage, et maintenant il est de retour avec la chanson thème officielle. Fif a décidé de simplement publier le morceau sur sa page Instagram et vous entendrez non seulement NLE Choppa, mais aussi l’auteur-compositeur-interprète de R&B Rileyy Lanez sur « Part of the Game ». «Quand j’ai eu l’idée de créer l’univers Power, je savais qu’il y aurait plusieurs niveaux de succès, je suis heureux que les fans soient d’accord. J’ai hâte de sortir Power Book III: Élever Kanan et Livre de puissance IV: Force bientôt », a déclaré 50 Cent. Power Book III: Élever Kanan comprend Omar Epps, Quincy Brown, Mekai Curtis et Patina Miller. Regardez le casting ci-dessus et écoutez le Élever Kanan chanson thème avec 50 Cent, NLE Choppa et Riley Lanez ci-dessous. [via]