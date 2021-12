Raised By Wolves présente la première bande-annonce de sa deuxième saison

En septembre 2020, le service de streaming HBO Max a présenté à ses abonnés l’une de ses émissions originales les plus particulières et fascinantes sous le titre « Raised By Wolves », qui met en vedette le réalisateur légendaire Ridley Scott en tant que producteur exécutif, ainsi que réalisateur sur deux de ses épisodes.

« Raised By Wolves » raconte l’histoire de deux androïdes, Père et Mère, qui ont pour mission d’établir une nouvelle colonie d’humains après s’être enfuis sur une nouvelle planète après la destruction de la terre, élevant à eux seuls un groupe d’embryons. La série présenterait des performances exceptionnelles d’Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Travis Fimmel, entre autres.

La nouvelle de son renouvellement a été révélée par HBO Max en plein milieu de la première saison, qui a été publiée sur la plateforme chaque semaine, y compris un podcast spécial avec le scénariste Aaron Guzikowski. Son acceptation par le public est due en grande partie à la façon dont la production a réussi à créer des effets spéciaux impressionnants malgré son petit budget.

Après avoir réalisé son tournage en Afrique du Sud entre mars et août de cette année, « Raised By Wolves » a dévoilé un premier aperçu de sa deuxième saison, anticipant son début pour le 3 février 2022, présentant l’idée que les androïdes peuvent se changer, malgré les dangers de la transition en tant qu’« êtres humains ».

« Raised By Wolves » présentera Mother and Father dans sa deuxième saison après avoir rejoint une nouvelle colonie athée dans la zone tropicale de la planète Kepler 22 b. Ses tentatives pour protéger ses six enfants se heurteront à des difficultés dès l’émergence de « l’enfant naturel » de Mère, constituant une menace imminente pour la survie de l’humanité.

La série a ajouté à ses rangs six nouveaux éléments dans son casting principal : Peter Christoffersen, Selina Jones, Morgan Santo, James Harkness, Kim Engelbrecht et Jennifer Saayeng. HBO Max devrait présenter une période de première d’épisode similaire à celle de la première saison, avec un nouvel épisode par semaine.