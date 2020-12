Raised By Wolves: La série de Ridley Scott (Alien) dispo sur Canal+ !

Le réalisateur revient à la télévision après 50 ans, avec un drame sur deux androïdes élevant des humains sur une planète lointaine. Il parle du travail pendant la période de confinement, des grandes annonces publicitaires pour la Chine et de la vie avec 80€ par semaine.

Raised By Wolves: De quoi ça parle ?

Le personnage principal de Raised By Wolves est Mère, un androïde chargé d’élever une jeune famille humaine sur une planète lointaine. Mais les choses tournent vite mal. Mère commence à réagir de façon excessive à la moindre provocation, puis assassine son partenaire. Très vite, elle hurle sur les visiteurs avec une telle fureur que leur tête explose. Ce qui soulève la question : la mère de l’écrivain l’a-t-elle déjà vu ?

« Oui, elle l’a vu », dit Aaron Guzikowski avec hésitation. Est-ce qu’elle l’aime ? « Elle en est restée bouche bée. Je ne sais toujours pas. Elle ne m’a pas encore donné une évaluation satisfaisante. » Ce que Guzikowski a, cependant, c’est une jeune famille, c’est ainsi qu’il a eu l’idée de la série. « Je pensais beaucoup à mes enfants et à la technologie », dit-il. « Et j’ai commencé à penser à élever des enfants avec une intelligence artificielle – et à ce que cela pourrait être. J’ai trois jeunes fils ».

Une autre voix clique sur la ligne. « Dieu merci, j’ai déjà fait ça ! », il fait un boum avec un fort accent du nord-est de l’Angleterre. « Et laissez-moi vous dire que ça ne s’arrête jamais. Mon lot, ils ont 52, 54 et 42 ans. Et ça ne s’arrête jamais ! » C’est Ridley Scott, le réalisateur de Blade Runner, Alien, Thelma et Louise, et Gladiator. Toujours aussi travailleur, même à 83 ans, il a réalisé les deux premiers épisodes de Raised By Wolves, établissant ainsi un premier plan visuel pour la série qui est, comme on peut s’y attendre, d’une ampleur épique. La série marque le retour de Scott à la réalisation d’épisodes télévisés depuis qu’il a quitté la nature sauvage de la télévision britannique il y a un demi-siècle. Le paysage a changé au-delà de toute reconnaissance – mais n’allez pas suggérer qu’il n’a pas d’expérience télévisuelle.

« J’ai fait 2 500 publicités ! », rugit-il. « Je suis M. le putain de créateur de publicités télévisées ! » Scott a d’abord quitté la télévision pour de l’argent. « Après les impôts, je recevais 75£ par semaine », dit-il en parlant de ses journées à diriger des films comme Z Cars et The Informer. « Et je me suis dit : ‘C’est dingue !’ Un jour, on m’a demandé d’aller faire une pub – et on m’a donné 100£ en liquide. » L’instinct de faire des pubs ne l’a jamais quitté. « En fait, dit-il fièrement, je suis en train de faire une publicité chinoise, une grosse publicité. Donc vous vous appuyez toujours sur vos vieux trucs ».

Scott a toujours eu un élan apparemment inarrêtable, mais il faut se poser des questions à ce sujet en ce moment. Il est un octogénaire en cette année où une pandémie a arrêté le monde, sans parler de son industrie, dans sa course. S’est-il déjà senti frustré en 2020 ? « Non ! » répond-il. « Je viens de remettre un film avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer et Ben Affleck. J’ai terminé le tournage il y a environ six semaines. Et maintenant, je suis en Provence, où j’ai une installation pour couper. J’y ai fait quatre films. Je vais livrer février, puis je commence [le prochain film] Gucci. Donc tu ne peux pas t’arrêter, mec. Tu ne peux jamais t’arrêter. Une fois que tu t’arrêtes, tu peux ne jamais te relever. »

 

Raised By Wolves, qui vient d’être lancé sur Sky Atlantic en France, est une série que vous aimerez ou détesterez. L’histoire de deux androïdes qui s’échappent d’une Terre ravagée par la guerre avec 12 embryons humains, c’est une grande émission sur de grands thèmes – la famille, la technologie, la religion – et elle se déroule à son propre rythme, soulevant de nouvelles questions plus vite qu’elle ne peut y répondre. Comme Lost ou Westworld, la moitié du plaisir vient du fait de concocter ses propres théories sur ce qui se passe.

« J’aime ce niveau d’engagement », dit Guzikowski. « Je suis un grand fan de science-fiction, donc je sais ce que c’est que d’essayer de comprendre les choses. La série est presque comme une maison hantée géante, pleine de tous ces mystères quant à qui y a vécu auparavant. Il y a tellement de couches ». Est-ce que quelqu’un a déjà tout résolu ? « Pas vraiment. Je pense que si vous parcourez tout Reddit, il y a peut-être quelques personnes qui se sont rapprochées. Mais je ne sais pas si quelqu’un a tout compris. »

Thématiquement, même s’il avait été réalisé par quelqu’un d’autre, Raised By Wolves aurait toujours une dette envers Scott. Quatre décennies après avoir réalisé Alien, la notion d’exploration spatiale et d’IA captive toujours le réalisateur. En parlant des androïdes de l’émission, qui avec le temps commencent à passer outre leur programmation et à développer des sentiments, il dit : « J’aime ce moment où vous avez créé un ordinateur si intelligent, et que vous lui avez donné tant d’énergie, que cette équation incroyablement complexe commence à s’ajouter à l’émotion.

La conversation passe ensuite à la question de savoir si la vie existe sur d’autres planètes. « La Nasa a fait une chose formidable il y a environ un mois », dit Scott, « qui a suivi certaines des sondes Mariner. Et n’oubliez pas qu’elles ont voyagé à une vitesse de 100 000 km/h pendant les 47 dernières années, donc vous travaillez à la vitesse de la lumière, et elles ne sont toujours qu’à quatre minutes et demie de chez elles. Donc, quand vous regardez une équation comme celle-là, la science-fiction gratte à peine la surface. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas. L’idée que nous sommes dans cette galaxie est une putain d’absurdité. »

Je commence à poser une question à Guzikowski, mais Scott n’a pas fini. « Allons, c’est ridicule », poursuit-il. « C’est ridicule – d’être ça. N’est-ce pas ? Et je crois fermement en ce que Stanley Kubrick a apporté en 2001 : une odyssée de l’espace – que nous étions définitivement pré-visités. C’est certain ». Vraiment ? « Bien sûr ! » il bafouille, maintenant à pleine vapeur. « Vous plaisantez ? Ce n’est même pas… bien sûr. Tu plaisantes ? Bien sûr qu’on plaisante. Vous pensez que nous sommes cela, que nous sommes juste un accident biologique sur un milliard d’années ? Je ne le pense pas. Il y a trop de choses à mettre ensemble pour transformer « deux et deux font quatre » en une gigantesque équation. Je pense qu’il y avait un système de guidage quelque part par là derrière qui nous a mis sur la voie ».

Le film de Kubrick semble être le système de guidage qui a mis Scott lui-même sur le chemin de sa propre vision de la science-fiction. Il l’a regardé dans la trentaine, au début de sa carrière. « Une copie 70 mm en milieu d’après-midi à Londres. Elle était vide parce que les gens ne l’avaient pas vraiment compris. Je suis resté assis là, époustouflé. » Cela lui a donné toute la confiance dont il avait besoin quand Alien a fait son apparition. « Au fait, j’étais le cinquième choix », dit-il. « Je n’étais pas le premier choix, j’étais le cinquième choix pour diriger Alien. » Le premier choix était apparemment Robert Altman. « Mais », dit Scott en riant, « si vous êtes assez stupide pour demander à Altman de réaliser une science-fiction … Il a juste dit, « Quoi ? Vous vous moquez de moi ? Lâche-moi un peu. T’as perdu la tête ? »

Nous manquons de temps, ce qui est dommage car avoir Scott qui crie sur les aliens et l’espace est très amusant. Cependant, la veille de notre entretien, la Warner Bros a annoncé qu’elle diffuserait en streaming l’intégralité de sa programmation 2021 le jour même de leur sortie dans les salles américaines, ce qui a provoqué la colère des cinémas, des stars et des réalisateurs. Je me suis demandé comment Scott, une figure incontournable du cinéma depuis tant de décennies, avait réagi à cette nouvelle. « C’est bon pour nous », dit-il. Il parle en particulier de Raised By Wolves. Il est diffusé sur HBO Max aux États-Unis et c’est là que tous les grands films de la Warner vont tomber, il est donc heureux que l’inévitable augmentation du nombre d’abonnés attire plus d’attention sur son émission.

Mais qu’en est-il de son nouveau film sur Matt Damon et Ben Affleck ? Et si quelqu’un lui disait qu’après tout son travail et son argent, il passerait directement en streaming ? « A part l’argent, c’est génial, vous savez ? Idéalement, plus le public est grand, mieux c’est. Ce n’est pas financier, c’est plus une question de communication. Est-ce que je communique ? Parce que c’est notre travail. C’est bien de voir que les gens aiment ça ».

Il serait donc content si tout ce qu’il a fait passait directement en streaming ? « Oh oui, bien sûr », répond-il. « Eh bien, tu peux te gaver là-bas. Avec une émission de télévision comme la nôtre, vous pouvez vous asseoir avec trois bouteilles de vin et regarder les dix heures si vous voulez ».

– Raised By Wolves est diffusé depuis le 7 decembre sur Canalplus.