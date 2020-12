Raised by Wolves: La nouvelle série domine déjà le classement, de quoi ça parle ? (critique)

Le dernier projet de Ridley Scott, connu sous les noms de « Alien » et « Blade Runner », a débuté ce jeudi 3, en exclusivité sur HBO. Il s’agit d’une série intitulée « Raised by Wolves » qui promet d’être obligatoire pour les amateurs de science-fiction.

Raised by Wolves: la nouvelle série de Ridley Scott

L’intrigue se concentre sur deux androïdes qui, seuls sur une planète lointaine, cherchent à créer des enfants humains sans aucune influence d’idéologie politique ou religieuse, raisons mises en évidence par la destruction de la Terre. Pendant ce temps, un groupe d’humains cherche ces enfants pour les convaincre qu’en fait, les androïdes sont la véritable menace pour la survie de l’espèce humaine.

Les trois premiers épisodes de « Raised by Wolves » sont maintenant sortis, dont deux sont interprétés par Ridley Scott lui-même. HBO publiera les autres épisodes progressivement au cours des prochaines semaines.

 

Raised by Wolves: Notre critique

Quand Ridley Scott appelle, vous répondez, n’est-ce pas ? Ou du moins, asseyez-vous vite – et mettez un panneau « Ne pas déranger » sur la porte – avant sa dernière offre, la série en 10 épisodes Raised By Wolves (Sky Atlantic). Alors que Scott n’a réalisé que les deux premières, en tant que producteur exécutif, son imprimatur est estampillé tout au long de l’histoire de deux androïdes (la mère, jouée par Amanda Collin, et le père, Abubakar Salim).

Ils fuient une Terre en guerre et brutalisée pour la planète Kepler-22b, désolée mais tout juste habitable, avec 12 embryons, une douzaine de pots de nutriments pour les élever jusqu’à maturité et toute la programmation nécessaire pour les maintenir fermement sur la mission de sauver l’humanité. Six d’entre eux parviennent à maturité, mais ils sont progressivement éliminés au cours de la prochaine décennie par des accidents et des maladies sur une planète de plus en plus inhospitalière, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que Campion.



La guerre sur Terre a opposé les athées et les fanatiques – le peuple mithriaque qui vénère une divinité appelée Sol. La mère et le père élèvent Campion au rang d’athée et découragent son besoin croissant de prier (« Paisible. Technocratique. C’est la seule voie vers le progrès. La croyance en l’irréel peut réconforter la vie humaine, mais aussi l’affaiblir » – hélas, aucun des dinosaures dont les ossements jonchent le sol Kepler-22b n’est mort en lisant une copie du scénario de Syd Field qui aurait pu être préservée pour les générations futures).

La relation entre la mère et le père commence à se rompre. Lorsqu’un groupe de survivants mithriaques s’approche de la planète, Père veut signaler l’emplacement de leur colonie afin que Campion puisse les soutenir une fois que ses « parents » seront épuisés. La mère n’a rien de tout cela ; alors que les éclaireurs mithriaques débarquent au cours des premiers épisodes, elle devient de plus en plus violente, dans une tentative de protéger ce qu’ils ont créé ensemble.

Elle ressemble à une création de Scott – palette bleu-gris, paysages magnifiquement impitoyables remplissant le cadre – et met en scène ses thèmes favoris : les heurts et les connexions entre l’intelligence artificielle et les humains, les forces et les limites de chacun, l’impulsion religieuse et le fait que ces éléments se combinent rarement pour produire une vision ensoleillée d’une utopie future. De plus, il ne faut pas longtemps pour que des monstres aux longues pattes et aux cheveux raides surgissent de l’obscurité pour faire des ravages.

Malheureusement, ce qui semble être une mise en place pour un retour triomphal du maître s’effondre assez rapidement. La construction du monde devient truffée d’incohérences. Les androïdes sont censés être des êtres purement rationnels, pourtant ils enterrent le corps de leurs enfants et semblent pleurer les pertes, garder des souvenirs et pleurer. La mère continue de découvrir des capacités plus proches des super-héros que des pouvoirs de l’IA, qui semblent être soit forgés par l’instinct maternel, soit l’expression d’un instinct maternel rendu monstrueux par la frustration.

Elle en vient rapidement à sembler hystérique plutôt que noble ou opératique, et fait partie de l’attitude étrangement réductrice du programme envers le corps féminin et son fonctionnement (surtout de la part de l’homme qui nous a donné Ripley). L’adolescente enceinte qui a survécu au viol d’un ancien de l’église, Tempest, n’a pas grand-chose à faire, si ce n’est d’être l’emblème de l’hypocrisie religieuse, de se sentir en conflit avec son fœtus et d’être assurée par sa mère que « l’enfant est innocent ».

Non pas que les autres personnages s’en sortent beaucoup mieux. Les enfants comme les adultes ne sont que des chiffres ; il n’y a personne pour les encourager ou investir. Le potentiel de commentaire et de compréhension des parallèles et des divergences entre l’IA et l’intelligence humaine – puissance de calcul brute contre les fonctions cérébrales supérieures qui engendrent l’art et la culture – ou entre la religion et la science n’est pas réalisé (du moins dans les premiers épisodes disponibles).

Les plaisanteries du père, qui fait des efforts, mises à part, le ton est implacablement sombre. La plupart du temps, les survivants passent leur temps à trouver des moyens d’éviter la colère de leur mère et de survivre avec Kepler-22b – probablement jusqu’à ce qu’ils soient assez grands pour commencer à baiser (ce point ultime de la cohorte d’enfants que la mère ajoute au règlement, ajoutant une couche supplémentaire d’inquiétante nervosité à la procédure). Ces longueurs sont parfois soulagées par des séquences d’action bien faites (surtout pendant les flashbacks de la guerre sur Terre), mais celles-ci ne contribuent guère à approfondir l’histoire.

Ce n’est pas le fait qu’il n’y ait rien de nouveau à l’affiche. Livré avec suffisamment de panache, il y aura toujours un appétit pour les tropes de science-fiction traditionnels réassemblés pour faire passer les messages habituels. Mais Raised By Wolves n’a pas de panache – et l’histoire mince et peu sophistiquée qu’elle comporte se tient nue, ce qui est particulièrement cruel dans un paysage post-Westworld. L’humanité n’est pas à la hauteur, c’est certain, mais nous étions prêts à aller plus loin.