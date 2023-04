Rainn Wilson lance un redémarrage fou du bureau en cas de pandémie

Le bureau était une émission qui abordait les problèmes réels du lieu de travail de manière exacerbée et comique, et la vedette Rainn Wilsona un argumentaire très opportun sur la façon dont il pourrait être redémarré. En apparaissant sur Le spectacle de Drew BarrymoreWilson, qui a joué Dwight Schrute dans la version américaine de la sitcom, a suggéré que ce serait formidable d’avoir filmé de nouveaux épisodes de l’émission pendant la pandémie.





Le bureau a commencé sa vie en tant que sitcom britannique de l’esprit de Ricky Gervais qui jouait le patron auto-félicité David Brent. Lorsque la série a été adaptée au public américain, Steve Carrell est devenu le personnage principal de la série, Michael Scott, avec des acteurs de soutien tels que John Krasinski, Mindy Kaling, Jenna Fischer et BJ Novak. La série a duré 9 saisons entre 2005 et 2013 et maintenant dix ans plus tard, Wilson a expliqué à quoi il aurait aimé voir un renouveau ressembler. Il a dit à Barrymore :

«Cela aurait été tellement amusant de filmer The Office pendant la pandémie. Si nous avions eu des épisodes pandémiques, cela aurait été incroyable. Les écrivains du Bureau étaient si géniaux – ils auraient pu transformer cela de belles manières. Je pense que ce serait : il reçoit l’appel de l’entreprise pour ramener tout le monde au bureau et tout le monde résiste. Donc, un à la fois, Dwight doit kidnapper tous les membres de la distribution d’Office et les amener à Dunder Mifflin d’une manière obscure et quelque peu inappropriée.





Y aura-t-il un redémarrage de The Office ?

Il y a très peu d’émissions populaires qui ne sont pas envisagées pour un redémarrage ou une reprise à un moment donné, et Le bureau ne fait pas exception. NBC a déjà envisagé de ramener la série sous une forme ou une autre, et Krasinski et Kaling ont également exprimé leur intérêt à revenir. Cependant, le créateur de la série, Greg Daniels, a souvent hésité à croire qu’il est peu probable qu’un redémarrage se produise, à proposer ses propres idées pour le faire revivre.

Une personne qui pense que la série s’est terminée au bon moment est Steve Carell. En réfléchissant à la fin de la série dans une interview le mois dernier, Carell a déclaré qu’il pensait que « le moment était venu » d’arrêter. Il expliqua:

« Il était temps que d’autres personnages passent au premier plan et que d’autres scénarios soient poursuivis. Je pense que c’était le bon … Le moment était venu, je pense que pour tout le monde, mais en même temps, il y a juste un sentiment de joie pour moi que nous avait vécu tout cela et nous obtenions … J’avais la chance de faire un tour avec tout le monde. Et la façon dont ces deux derniers épisodes étaient structurés, cela m’a semblé très riche de dire simultanément au revoir à Michael et à nous en tant que amis dans ce moment de travail ensemble. Mais, oui, c’était beaucoup, c’était une chose très émouvante. »

Serait Le bureau pouvoir continuer après sa fin originale ? Tout est possible, et qui sait, à un moment donné, nous verrons peut-être une toute nouvelle génération de personnel apporter Le bureau retour aux écrans pour plus de rires sur le lieu de travail.