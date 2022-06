Rainn Wilson attribue à John Krasinski certains de ses meilleurs travaux au bureau

Quiconque a vu Le bureau saura que les personnages joués par Rainn Wilson et John Krasinski n’étaient pas les meilleurs amis du monde, mais maintenant, Wilson a expliqué comment le couple s’entendait réellement dans la vraie vie.

Recherchez « Rainn Wilson » sur Google et l’une des questions qui se posent est « John Krasinski s’est-il bien entendu avec Rainn Wilson ? »

C’est une bonne question, étant donné toutes les farces que Jim a jouées à Dwight au fil des ans, et bien qu’ils aient réussi à se racheter à la fin, il y a eu de nombreuses années où ils ont été présentés comme des ennemis. Du moins, c’est ainsi que Dwight les voyait.

Dans la vraie vie, cependant, Wilson a assuré que lui et Krasinski « s’entendent bien ».

L’acteur a déclaré à 45secondes.fr que le couple faisait partie de la même ligue de football fantastique et restait en contact par SMS « de temps en temps ».

Wilson a poursuivi en disant qu’il était « vraiment content » de voir Krasinski écrire et réaliser des projets tels que Un endroit silencieuxle décrivant comme « très talentueux » dans ces domaines.

Wilson a rappelé comment Krasinski proposerait des suggestions pour essayer de mieux aider Le bureau, recommander des lignes ou des actions à ses camarades de casting et proposer de nouvelles positions pour les caméras.

L’acteur, qui est récemment apparu dans le film Paramount + Jerry et Marge deviennent grands, a ensuite remercié Krasinski d’avoir aidé à produire certaines des plus grandes performances de Wilson, en disant: « Une grande partie du meilleur travail que j’ai jamais fait dans la série était une gracieuseté de John Krasinski qui m’a donné des indications, des idées, des conseils et une direction, ce que j’ai bien accueilli. »