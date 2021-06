Rainbow Six Siege supprime le drone après la mécanique de la mort

Pour de nombreux joueurs, Rainbow Six Siege est un jeu multijoueur extrêmement compétitif. Les nouvelles saisons apportent de nouvelles opérations, et les règles de combat sont constamment modifiées par les développeurs. À l’approche du lancement de l’opération North Star, les fans ont remarqué un changement majeur dans le jeu.

Dans la nouvelle version de test du jeu, les joueurs ont la possibilité de contrôler des drones après la mort. C’est la seule note négative de la communauté après des vagues de retours positifs. Ubisoft teste cette fonctionnalité, mais de nombreux fans sont contre l’idée affirmant qu’elle peut créer le chaos et un faible déficit de compétences.

Le gameplay After Death sera supprimé du serveur de test demain à mesure que nous examinerons les commentaires (il est encore temps de partager!). 🔍 Cela nous permettra de le comparer aux données pendant le reste du TS sans qu’il soit implémenté. 📝 pic.twitter.com/HivUD9d79j – Rainbow Six Siege (@ Rainbow6Game) 27 mai 2021

Les joueurs pensent que cette fonctionnalité serait une augmentation de puissance folle pour les alliés et les ennemis morts. Pour le moment, les joueurs ont un impact énorme sur le jeu post mortem en regardant des caméras, en fournissant des informations et d’autres pouvoirs utiles. De nombreux fans craignent que cela ne se transforme en une situation 1v1 avec une horde de drones attaquant le joueur ennemi.

Ubisoft a officiellement décidé de supprimer la fonctionnalité « Gameplay After Death » du serveur de test, mais il est intéressant de noter qu’elle était en cours de test. De nombreuses fonctionnalités d’Ubisoft qui parviennent au serveur de test ont des pensées futures à l’esprit, et l’équipe de développement ne sait jamais exactement comment la communauté va réagir.

Mis à part les critiques, les fans applaudissent l’équipe de développement pour avoir testé des idées prêtes à l’emploi. Le but du serveur de test est de recueillir des commentaires sur d’éventuels mauvais coups, et le public semble être très conscient de cette position.

Il sera intéressant de voir où le développeur prend cette idée à l’avenir. Bien qu’il ne soit pas mis en ligne pour le moment, la graine de possibilité persiste toujours dans l’esprit de la communauté. Qui sait si une autre fonctionnalité donnera aux morts une autre chance de vivre la vie.

Rainbow Six Siege est un jeu de combat en équipe où deux équipes se battent contre des contre-objectifs. Un côté défend tandis que l’autre attaque et le jeu de tir du jeu est exceptionnellement tactique et mortel. Cela rend l’équilibre extrêmement important pour les développeurs et leur public compétitif.

Un inconvénient aurait été dans l’équilibre des forces tout au long du tour. alors que certains joueurs craignaient que la fonctionnalité ne se traduise par une attaque de drone, d’autres s’inquiétaient des informations. Voir des caméras a déjà un impact, mais déplacer des caméras serait encore plus dangereux.

Rainbow Six Siege est bon pour le public qui aime le combat tactique. Bien que le jeu puisse être un peu compétitif, la plupart des joueurs qui aiment les titres FPS se sentiront chez eux dans l’environnement du jeu.

Rainbow Six Siege peut être trouvé sur Xbox, PlayStationet PC.