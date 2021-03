Rainbow Six Siege: Skin vous transforme désormais en Jill Valentine de Resident Evil

Ubisoft l’avait déjà annoncé: la coopération avec Capcom est désormais un skin pour l’opérateur Zofia dans le jeu de tir multijoueur Rainbow Six Siege émerger. Avec cela, le combattant se transforme en Jill Valentine de la série Resident Evil.

Jill Valentine se bat dans Rainbow Six Siege

L’ensemble Elite de Zofia est maintenant disponible! Cet ensemble comprend l’uniforme de l’unité Resident Evil STARS, un casque, une danse de la victoire, un skin d’arme pour le LMG-E, M762 et RG15, un skin de gadget pour sa KS79 Lifeline et le charme RE Elite Zofia Chibi. pic.twitter.com/ETxRQPCSN6 – Rainbow Six Siege (@ Rainbow6Game) 24 mars 2021

Il n’y en a pas qu’un seul dans l’ensemble Uniforme STARScomme elle porte Jill, mais aussi un couvre-chef assorti et une peau d’arme pour les LMG-E, M762 et RG15. Sont également inclus un skin pour la KS79 Lifeline, une nouvelle danse de la victoire et le « Elite Zofia Chibi Charm » dans le style de Resident Evil.

Tout cela ensemble donne l’impression que Jill Valentine joue réellement dans les missions de « Rainbow Six Siege ». Une vidéo vous montre à quoi cela ressemble:

Ubisoft et Capcom avaient déjà annoncé que pour l’année 6 du jeu de tir en ligne « Rainbow Six: Siege » plus de ces peaux devrait venir. Jill Valentine n’est que le début, on ne sait pas encore qui apparaîtra dans les batailles du jeu d’action.

De manière générale, l’année 6 de Rainbow Six Siege est une année d’horreur. Parce qu’en plus des skins de « Resident Evil », il y en aura du prochain Jeu d’action effrayant « GhostWire: Tokyo » et donnez le morceau d’horreur « The Evil Within ». Ici aussi, on ne sait pas encore à quoi ressembleront ces skins.

Les skins sont très populaires dans le jeu de tir en ligne d’Ubisoft. Parce que ceux-ci donnent aux joueurs la possibilité d’utiliser leur Personnalisez les héros et se sentir comme d’autres personnages. Tout le monde veut s’identifier à son personnage et c’est là que les nouveaux skins sont utiles. Ubisoft l’utilise pour des collaborations avec d’autres entreprises afin de connecter différentes séries de jeux entre elles, comme dans le cas de « Resident Evil ». Cela se passe toujours bien.