Rainbow: Six Siege présente les skins de Resident Evil

La coopération entre les séries de jeux ou entre les jeux et les films n’est pas rare. Cela inclut également le jeu de tir tactique d’Ubisoft Rainbow Six: victoires Skins de « Resident Evil » est donné.

La sixième année de Rainbow Six: Siege va être très excitante. La coopération entre Ubisoft et Capcom y contribue, en apportant le contenu de la série d’horreur «Resident Evil» au tireur tactique. Cela inclut cela lui-même L’opérateur Zofia transformé en Jill Valentine grâce à des skins. Il n’est pas encore clair s’il s’agit d’une peau d’élite. D’autres améliorations cosmétiques de ce type suivront au cours de l’année 6.

Resident Evil n’est pas la seule nouvelle fonctionnalité de Rainbow Six: Siege

Mais cela ne s’arrête pas aux skins « Resident Evil ». Parce qu’Ubisoft a aussi annoncé travailler avec Ikumi Nakamura. Elle était auparavant impliquée dans « GhostWire: Tokyo » et « The Evil Within » et devrait également concevoir une série de skins pour « Rainbow Six: Siege ». Celles-ci profiteront au moins aux opérateurs Echo et Dokkaebi.

Les articles cosmétiques doivent du 2 mars pour rejoindre le jeu. Cela est parfaitement logique car Ubisoft veut donner aux joueurs plus d’options pour changer l’apparence de leurs opérateurs. Cela signifie que dans une prochaine mise à jour, vous pourrez combiner des skins d’élite avec divers équipements et autres tenues pour créer des ensembles uniques.

Si vous espérez du nouveau contenu pour « Rainbow Six: Siege », vous pouvez vous attendre à dimanche prochain, le 28 février. Parce qu’en ce jour, il y a un test de Crimson Heist au lieu de. La mise à jour du contenu apporte un autre opérateur et un drone spécial qui permet de nouvelles tactiques dans le tireur.

Comme vous pouvez le voir, Ubisoft accélère vraiment et vous fournit beaucoup de nouveau contenu pour le jeu de tir multijoueur à succès et toujours populaire.