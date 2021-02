Rainbow Six Quarantine: sortie prévue pour 2021 mais peut-être avec un nouveau titre

Ubisoft a annoncé lors d’un appel financier avec des investisseurs que le jeu de tir multijoueur Quarantaine Rainbow Six devrait apparaître en 2021. Mais ça pourrait en raison de la pandémie corona venir à un changement de nom.

Le tireur a été reporté à une date indéterminée l’année dernière. Le directeur financier d’Ubisoft, Frédérick Duguet, a déclaré que la publication était en cours 30 septembre 2021 au plus tard devrait avoir lieu. Cependant, l’équipe envisage de chercher un nom différent.

Parce que la crise Corona est un jeu avec ça Titre « Quarantaine » moins adapté au marketing. Par conséquent, Frédérick Duguet a déclaré:

« Avec Rainbow Six Quarantine, nous créons un produit qui, comme on l’appelle aujourd’hui, est quelque chose que nous examinerons et verrons ce qu’il adviendra de ce produit à l’avenir. »