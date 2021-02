Rainbow Six: Patch de quarantaine poussé sur les serveurs PlayStation, suscite des spéculations sur la date de sortie

Nous ne savons pas quand Rainbow Six: Quarantine sortira. Ubisoft a réitéré dans son dernier appel financier qu’il envisage toujours une version 2021 aux côtés de Far Cry 6 – mais le jeu de tir coopératif malheureusement nommé pourrait-il arriver plus tôt que nous ne le pensons?

La raison pour laquelle nous demandons est qu’une mise à jour préalable au lancement du jeu a en fait été poussée sur les serveurs de PlayStation (selon Taille du jeu PlayStation sur Twitter). Cela suggère que Rainbow Six: Quarantine pouvait être entrant, mais nous devrons évidemment attendre une annonce officielle avant de devenir trop excité.

Il est fou de penser que Rainbow Six: Quarantine devait initialement sortir au début de 2020 après sa révélation à l’E3 2019. Il a ensuite été reporté au prochain exercice, et nous n’en avons plus beaucoup entendu parler depuis.

Êtes-vous intéressé par Rainbow Six: Quarantine? Portez un masque dans la section commentaires ci-dessous.