Rainbow Six: la quarantaine n’a pas été renommée en parasite

Mise à jour # 2 (16/02/2021): Eh bien, malgré la fuite de la nuit dernière, il s’avère que Rainbow Six: Quarantine ne sera pas vraiment renommé Parasite après tout. Détaillé dans une déclaration dirigée vers PCGamesN, Ubisoft déclare que si le jeu aura son nom changé, ce ne sera pas à Parasite.

«Bien que nous ayons récemment annoncé que nous allions changer le nom de Rainbow Six Quarantine, ‘Parasite’ n’est qu’un espace réservé utilisé par nos équipes internes. Récemment, nous avons effectué un test interne pour le jeu et certains de ses détails sont devenus publics. Nous pouvons confirmez qu’il s’agit d’un aperçu du jeu à venir, et nous partagerons bientôt plus de détails, y compris le nom officiel. «



Mise à jour # 1 (15/02/2021): Nous supposons que Rainbow Six: Quarantine n’allait tout simplement pas voler comme titre pendant une pandémie mondiale réelle. Ubisoft a déjà annoncé qu’il envisageait un changement de nom, et il semble que cela soit réglé sur Rainbow Six: Parasite.

L’illustration de l’écran d’accueil PlayStation 4 du jeu a fui en ligne, à la suite des correctifs de la version qui ont été poussés sur les serveurs PlayStation. Une date de sortie est-elle imminente?

Histoire originale: Nous ne savons pas quand Rainbow Six: Quarantine sortira. Ubisoft a réitéré dans son dernier appel financier qu’il envisage toujours une version 2021 aux côtés de Far Cry 6 – mais le jeu de tir coopératif malheureusement nommé pourrait-il arriver plus tôt que nous ne le pensons?

La raison pour laquelle nous demandons est qu’une mise à jour préalable au lancement du jeu a en fait été poussée sur les serveurs de PlayStation (selon Taille du jeu PlayStation sur Twitter). Cela suggère que Rainbow Six: Quarantine pouvait être entrant, mais nous devrons évidemment attendre une annonce officielle avant de devenir trop excité.

Il est fou de penser que Rainbow Six: Quarantine devait initialement sortir au début de 2020 après sa révélation à l’E3 2019. Il a ensuite été reporté au prochain exercice, et nous n’en avons plus beaucoup entendu parler depuis.

